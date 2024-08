Acrobata erra movimento e cai de trapézio durante apresentação em show do Cirque du Soleil, nos EUA

Uma artista do Cirque du Soleil sofreu uma queda durante uma apresentação em Oregon, nos Estados Unidos. O incidente, ocorrido no último sábado (24/8), foi registrado em vídeo por uma pessoa na plateia e mostra o momento em que a acrobata cai no palco durante a performance. O estado de saúde da acrobata não foi revelado.

De acordo com informações da ABC News, a artista estava realizando acrobacias em um aro pendurado a alguns metros do chão quando perdeu a sustentação e caiu.

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do espetáculo Kooza, do Cirque du Soleil, informou que a artista está se recuperando sob os cuidados da equipe médica e técnica do evento. A nota também destacou que "a segurança é nossa maior preocupação e eles serão cuidados até que possam retornar ao show".