Lady Gaga leva fã para traduzir discurso durante megashow em Copacabana; saiba quem é

Durante o megashow gratuito realizado neste sábado (3), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Lady Gaga emocionou o público com um discurso tocante e surpreendeu ao convidar um fã para ajudá-la no palco. O responsável por traduzir suas palavras ao vivo foi Nícolas, que acompanhou a cantora durante toda a fala.

A cantora, visivelmente emocionada, agradeceu aos brasileiros pela espera de mais de dez anos e compartilhou que está vivendo um momento de cura e renascimento. “É uma honra imensa estar com vocês aqui essa noite. Me sinto sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Nesta noite, nós faremos história”, disse Gaga, com a ajuda de Nícolas, que traduziu cada palavra da cantora.

VEJA MAIS

Em uma carta aberta ao Brasil, lida durante o show, a diva pop se abriu sobre sua ausência dos palcos nos últimos anos. “Talvez estejam perguntando porque demorei tanto para voltar. A verdade é que estava me curando, ficando mais forte. Quando eu me curo, algo poderoso acontece. Vocês estavam lá. Vocês falaram para eu voltar quando estivesse pronta. Brasil, estou pronta”, afirmou, emocionando a multidão de fãs.

Confira o momento em que Lady Gaga lê a carta para os brasileiros:

Quem é Nícolas, o tradutor de Lady Gaga?

Até o momento, pouco se sabe sobre Nícolas. Nas redes sociais, o perfil @niccolasof no Instagram, apontado como sendo o do jovem, é discreto: conta com cerca de 80 publicações e pouco mais de 1.800 seguidores. Mesmo assim, sua participação chamou atenção nas redes, onde foi elogiado pela postura respeitosa, pela dicção e pela conexão com a artista durante o momento mais íntimo da apresentação.

Nícolas ficou ao lado de Gaga durante toda a fala e foi peça-chave para que o público brasileiro compreendesse cada detalhe da carta. Antes de começar a leitura, a cantora apresentou o jovem como um fã.

Após o discurso, a plateia respondeu em coro com gritos de “Gaga, eu te amo”. A cantora chorou no palco, visivelmente tocada pela recepção calorosa. Nícolas, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente sobre a experiência.