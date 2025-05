Lady Gaga inicia show em Copacabana com 'Bloody Mary', música que virou trend no TikTok

A cantora Lady Gaga deu início, na noite deste sábado (3), ao aguardado show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, marcando sua volta triunfal ao Brasil após mais de uma década. Com alguns minutos de atraso, a artista subiu ao palco sob uma explosão de gritos e aplausos, enquanto leques estampados com o rosto da diva batiam no ritmo frenético da multidão.

A apresentação faz parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, promovido pela Prefeitura do Rio e produzido pela Bonus Track, e marca a estreia oficial da turnê mundial Mayhem Ball, que promove o novo álbum da cantora, Mayhem, lançado em março de 2025. A estrutura do show segue o mesmo formato da performance feita por Gaga no Coachella Festival, nos Estados Unidos. A diva pop iniciou o show com a "Bloody Mary" e "Abracadabra"

O espetáculo, com cerca de 2h30 de duração, está dividido em cinco atos e reúne grandes sucessos da carreira da cantora, como "Poker Face", "Judas", "Alejandro", "Shallow" e "Bad Romance", além das novas faixas do álbum Mayhem, incluindo a já popular Abracadabra, que foi ensaiada na última sexta-feira (2) e arrancou gritos de fãs que acompanhavam os testes de som nos arredores do palco.

Para garantir a melhor experiência sonora ao longo da extensa orla de Copacabana, foram instaladas 16 torres de delay, que distribuíram o som de maneira uniforme para o público estimado em mais de 1,6 milhão de pessoas — repetindo o sucesso do show de Madonna no mesmo local em 2024.

Esta é a segunda vez que Lady Gaga se apresenta no Brasil. A primeira foi em 2012, com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, a artista havia sido anunciada no Rock in Rio, mas cancelou sua participação por motivos de saúde. Agora, com um espetáculo grandioso e gratuito, a cantora retorna ao país com show gratuito, transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.