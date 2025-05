'Lady Gaga da Amazônia'? Gaby Amarantos mostra look poderoso para show em Copacabana

A paraense Gaby Amarantos está prontíssima para o show histórico que Lady Gaga fará neste sábado (3), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora chamou atenção nas redes sociais ao exibir o look escolhido para prestigiar a diva pop.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gaby surgiu vestindo uma produção ousada e cheia de personalidade, inspirada na estética sombria e teatral da nova turnê de Gaga, a “Mayhem Ball Tour”. “A Lady Gaga da Amazônia tá pronta pra encontrar a Lady Gaga da Itália”, escreveu a artista na legenda.

VEJA MAIS

O figurino foi assinado pelo estilista Vittor Sinistra, que também compartilhou o processo criativo por trás do look nas redes sociais. Lady Gaga se apresenta neste sábado em um dos maiores shows gratuitos de sua carreira, como parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, promovido pela Prefeitura do Rio.

A expectativa é de que mais de 1,6 milhão de pessoas se reúnam na orla de Copacabana para assistir à apresentação, que terá cerca de 2h30 de duração e será transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.