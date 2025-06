Influenciadora paraense usa look feito com caroços de açaí no Festival de Parintins

A influenciadora paraense Dina Carmona chamou atenção nas redes sociais no último domingo (29/06) ao apresentar um look sustentável confeccionado com mais de 13 mil caroços de açaí. A criação foi usada por ela durante a segunda noite do Festival de Parintins, no Amazonas, e compartilhada com os seguidores por meio de seu perfil no Instagram.

Segundo Dina, a proposta foi chamar a atenção para o reaproveitamento de resíduos orgânicos gerados a partir do consumo do fruto, símbolo da culinária nortista.

“Só em Belém são consumidas mais de 5 toneladas de açaí todos os dias, e a maioria desses caroços são descartados sem nenhum reaproveitamento. Mas já paraste para pensar o que acontece com esses caroços depois? Foi aí que nasceu essa ideia”, explicou ela no vídeo.

A influenciadora contou que a peça foi produzida ao longo de dois meses e contou com o trabalho artesanal de uma profissional da marca da região, que ficou responsável por bordar manualmente cada parte do figurino. “Essa roupa não é só moda. É Amazônia viva, é sustentabilidade, é a nossa identidade transformada em arte”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.