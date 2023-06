São João da Thay: Paraense Dina Carmona marca presença pela quinta vez

Grávida de cinco meses, a paraense Dina Carmona está apoveitando desde o final de semana a programação do São João da Thay. Inserida no mundo das celebridades do Brasil, a produtora de conteúdo compartilha pelo quinto ano tudo o que rola em São Luís, no Maranhão.

VEJA MAIS

O São João da Thay é uma festa solidária com a renda destinada à projetos da UNICEF. A idealizadora, Thaynara OG é embaixadora da fundação e promove anualmente o evento. Além da festa principal, ele faz também uma programação ao longo dos dias que antecedem a festa, que reúne dezenas de influenciadores e produtores de conteúdos do país.

"Estar aqui grávida para mim é muito especial porque eu faço parte da história do São João da Thay. Participo dos bastidores, e claro, sei das fofocas", disse Dina Carmona.

A produtora de conteúdo tem um trabalho voltado para a valorização da mulher paraense.