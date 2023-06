Grupo Liberal é convidado para a 5ª edição do São João da Thay

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Liberal foi convidado para o São João da Thay. O evento promovido pela apresentadora e advogada Thaynara OG, será realizado dia 7 de junho em São Luís, no Maranhão.

Este ano, com shows completos, vão se apresentar: Ivete Sangalo, Alcione, Leo Santana, Thiago Pantaleão e Matheus Fernandes. Além disso, terão apresentações de grupos folclóricos e participações especiais.

Representando as atrações locais, as participações são: Tambor de Crioula do Mestre Leonardo, Boi Unidos de Santa Fé, Companhia Barrica, Novilho dos Lençóis, Majestade de Rosário e Cacuriá de Dona Teté.

VEJA MAIS

Está é a 5ª edição de São João da Thay, que além de todas as atrações artísticas, ainda terá a presença de influenciadores brasileiros, como os exs-BBBs: Sarah Aline, Fred Nicácio, Domitila, Larissa Santos, Gabriel Mosca, Elana, Vivian Amorim, Bianca Andrade, entre outros. Gkay, Lore Improta e Pequena Ló também estarão por lá.

“Eu estou muito feliz por termos pela primeira vez a loja oficial do São João da Thay, pois isso reforça ainda mais a importância que o evento tem ganhado no calendário junino de Maranhão. Estamos montando uma grade de atrações com artistas e manifestações folclóricas muito especial, da maneira como a festa merece”, comemora Thay.

Para dar uma 'ajudinha' na divulgação, Thay conta com a amizade sincera de seus embaixadores, entre eles a paraibana Sayonara @oxesayo que comanda a página @n0rdestinos com mais de um milhão de seguidores.

Neste ano, a festa será realizada em um novo local: o São Luís Shopping, que também abrigará a loja oficial do São João da Thay, que fará a venda de ingressos físicos.

O evento também é realizado em prol do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), onde Thaynara é embaixadora.

WEBSÉRIE

Este ano foi ao ar a websérie do São João da Thay, que apresenta ao público cenas exclusivas da edição de 2022, com curiosidades e os bastidores da produção de um evento dessa magnitude, além do seu papel social.

Lançada no canal do YouTube da Thay, a websérie tem três episódios.

EMBAIXADORA DA UNICEF

O São João da Thay é um evento também realizado em prol do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), onde Thaynara é embaixadora e doadora.

Ela foi nomeada embaixadora do UNICEF no Brasil no dia 8 de dezembro de 2020, em cerimônia no Rio de Janeiro, durante o anúncio dos municípios certificados com o Selo UNICEF 2017-2020 – um dos maiores programas do UNICEF no mundo.

A relação de Thay com o UNICEF começou em 2019, quando a apresentadora propôs que o fundo fosse beneficiário das doações arrecadadas com o evento dela. Desde então, Thay se tornou parceira do UNICEF não só no Maranhão, mas em todo o Brasil.