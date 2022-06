Felipe Araújo tem problemas com o voo e chega atrasado no São João da Thay

A programação do São João da Thay já começou, mas a festa oficial é hoje, 28, em São Luís do Maranhão. O cantor Felipe Araújo, uma das atrações do evento, passou um sufoco para chegar ao jantar oferecido pela anfitriã, Thaynara OG, na noite desta segunda-feira, 27.

O avião do sertanejo precisou arremeter duas vezes antes de pousar na capital maranhense. A situação foi devido ao mau tempo. A chegada de Felipe estava programada para às 17h, mas só aconteceu após às 20h.

VEJA MAIS

“Foi um sufoco para chegar aqui. Ficamos mais de uma hora esperando em Fortaleza. Depois voltamos de novo. Estava com tanto sono que nem vi. Era muita chuva, mesmo. Mas no fim deu tudo certo", declara o cantor a Quem.

Felipe Araújo saiu de Jequié, na Bahia, para o São João da Thay. Ele chegou no jantar a tempo de curtir as comidas locais.

O evento terá conteúdo exclusivo no oliberal.com, a repórter Thainá Dias está em São Luís cobrindo o São João da Thay.