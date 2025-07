No embalo do piseiro e do romantismo, Salinas recebe Felipe Amorim e Léo Foguete

O primeiro final de semana do Festival Verão Sal Pé na Areia 2025 segue com mais uma noite de festa neste sábado, 12. A segunda noite da programação contará com dois nomes de destaque da cena nacional: Felipe Amorim e Léo Foguete, que prometem agitar Salinópolis com muito forró e piseiro, celebrando a música nordestina com o clima do verão amazônico. Os shows acontecem na arena montada à beira-mar, reunindo fãs de todas as partes em Salinópolis, no Pará.

Felipe Amorim retorna ao Pará depois de se apresentar no Pararraiá, evento realizado em Belém no mês de junho. Conhecido por misturar batidas envolventes com letras dançantes, o cantor cearense chega ao palco do festival embalado pelo sucesso do single “Eu Vou Na Sua Casa”, parceria com Vitão e Bin. A faixa faz parte do álbum “RomantiDog”, lançado em junho, que rapidamente alcançou o Top 5 do Spotify Brasil.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Grupo Liberal, Felipe afirmou que se emociona ao ver o público cantando e reproduzindo as coreografias ao vivo. “A gente trabalha no estúdio, acredita na música, mas quando vê a galera cantando, dançando e fazendo as trends bate forte no coração”, contou.

Com expectativa alta para o show, ele disse estar animado para viver mais um momento especial com os paraenses. “Vai ser um showzão, cheio de energia, com músicas novas e com as que o povo já ama”, garantiu.

Quem também retorna ao estado após passagem recente pelo Pararraiá é Léo Foguete. O cantor pernambucano, de 21 anos, vem se consolidando no cenário musical com pouco mais de um ano de carreira profissional. Natural de Petrolina, Léo leva ao palco uma mistura de forró e piseiro com letras românticas que contam histórias de superação.

Léo destacou o carinho do público paraense como um dos motivos de sua empolgação para este novo encontro. “O povo paraense é vibrante, canta tudo junto com a gente, sempre me recebem muito bem. Voltar tão rápido para um lugar que me abraça é muito bom”, afirmou.

CONFIRMADA

A produtora de conteúdo e modelo fotográfica, Claymara é presença confirmada no Pé na Areia. A maranhense, que mora no Pará, compartilha com seus seguidores a sua rotina e também seus preparativos para o verão de Salinas.

"E falando em verdade... deixa eu contar: eu estou super empolgada pro Melhor Verão do Norte, lá em Salinas! Vai ser um evento incrível, com uma energia surreal, do jeitinho que o verão pede: pé na areia, música boa e gente animada. As atrações estão de peso: Felipe Amorim e Léo Foguete... mas confesso que meu coração dispara mesmo por Léo Santana e Xand Avião, por isso ontem, eu fui assistir de perto os shows do primeiro dia. Sou mega fã dos dois, e amei vê-los de pertinho!", disse.

Com uma rotina intensa dividida entre a maternidade, o trabalho e as demandas da casa, Clay não abre mão de aproveitar esse período de férias, que mesmo tão curto esse ano, proporciona momentos de diversão e de grandes shows.

"Salinas já tem um clima mágico, e agora com esse grande evento, vai ser inesquecível. É aquele momento de extravasar, de viver o agora, de se conectar com tudo que faz bem. E claro, vou estar lá registrando tudo, compartilhando com quem me acompanha e curtindo cada segundo”, finaliza a produtora de conteúdo.