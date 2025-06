Veranistas se preparam para o Verão Sal Pé na Areia

Faltando pouco mais de uma semana para o verão paraense começar oficialmente, os baladeiros já se preparam para viver a estação mais quente do Pará com grandes artistas nacionais. O Festival Verão Sal Pé na Areia, realizado em Salinas, no nordeste do Pará, também é a aposta de muitas pessoas nesse período de férias escolares.

“Eu sempre me programo para ir a Salinas curtir os shows, compro as entradas assim que são liberadas para venda, preparo os looks e vou ajustando tudo até chegar o momento de viajar. Há anos eu e minhas amigas vivemos o verão do Sal intensamente”, explica a universitária Ana Bentes.

Se a jovem está pronta para viver esse momento, as atrações já estão confirmadíssimas para fazer a festa no Pará. Nos dias 11 e 12, e 18 e 19, o Verão Sal Pé na Areia promete uma festa de qualidade em uma estrutura grandiosa.

Abrindo a programação, no dia 11, haverá: Léo Santana, Xand Avião e Mari Fernandez. No dia 12, sobem ao palco Nattan, Felipe Amorim e Léo Foguete. No fim de semana seguinte, dia 18, é a vez de Henry Freitas, Bell Marques e Kadu Martins se apresentarem. E, para fechar o verão, Wesley Safadão, Nattanzinho Lima e Marcynho Sensação estão na programação do dia 19.

“Eu não consigo pontuar qual é a melhor atração, mas eu amo bastante o Nattan. Só que essa mistura de ritmos também é a cara do verão. Misturar Léo Santana e Bell Marques com piseiro e forró une vários públicos e, claro, faz uma festa animadíssima. Tudo combina com o verão, mas, acima de tudo, as atrações combinam bastante com Salinas”, pontua Ana Bentes.

“Não vejo a hora de arrumar minhas malas e partir para o Sal com as minhas amigas”, completa a universitária.

Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site: baladapp.com.br.

Com classificação para maiores de 18 anos, o evento pode receber jovens de 16 e 17 anos de idade, desde que acompanhados por um adulto, ambos munidos de documento com foto e com autorização dos pais autenticada em cartório. Porém, para menores de 16 anos, a entrada só é permitida se estiverem acompanhados pelos pais ou tutor, ambos com documento de identificação com foto.

O Verão Sal Pé na Areia está localizado na Praia do Atalaia, em Salinópolis, em sua extensa área de areia. O local é um dos mais badalados e a ação preferida dos veranistas. A distância entre Belém e o espaço é de 220 km da capital paraense, e a viagem de carro dura cerca de 3h30min. É possível também ir de ônibus ou van, saindo do terminal rodoviário de Belém; e também de avião. O trecho Belém–Salinas, em uma viagem aérea, tem duração de aproximadamente 55 minutos.