Antes de show em Salinas, Xand Avião elogia açaí: 'prefiro açaí puro do Pará'

O cantor de forró Xand Avião usou as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para elogiar o açaí paraense. Para o artista, o sabor natural é o que mais gosta e brincou: "Vocês não estão preparados para esta conversa", dizia a postagem.

O comandante, como é carinhosamente chamado, está em Salinópolis, nordeste paraense para o Festival ‘Pé na Areia’. Ele é uma das atrações ao lado de Jorge & Matheus e Lucas & Iron que vão encantar a programação do último final de semana de julho.

Sobre o Xand Avião

Com mais de 20 anos de carreira, Xand Avião é um artista que sempre se reinventa. Só no Spotify, ele conta com mais de sete milhões ouvintes mensais, no Youtube são mais de dois bilhões de visualizações. O artista também é ativo nas redes sociais, compartilhando com seus seguidores, que são mais de 16 milhões, sua rotina e lançamentos.