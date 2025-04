VÍDEO: igreja frequentada por Andressa Urach e MC Pipokinha tem 'culto LGBT' e pastor de salto alto

Uma igreja evangélica voltada para o público LGBTQIA+ tem chamado atenção nas redes sociais nos últimos dias, especialmente após a presença de influenciadores como Andressa Urach, MC Pipokinha e a cantora Bibi Babydoll. A Igreja Cristã Contemporânea, que tem como um dos líderes o pastor Felipe Freire — conhecido por celebrar os cultos de salto alto e, por vezes, até batendo leque — ganhou destaque por seu discurso inclusivo e celebrações nada convencionais.

No início de abril, Andressa Urach compartilhou com seus seguidores a experiência que teve ao visitar a igreja. No mesmo culto, também esteve presente a funkeira MC Pipokinha, figura polêmica nas redes e no cenário do funk. A participação das duas aumentou a visibilidade do templo, que tem atraído cada vez mais curiosos e fiéis.

VEJA MAIS

Dias depois, foi a vez da cantora Bibi Babydoll visitar a igreja e se impressionar com o ambiente. “É muito bonito ver a diversidade. Pastor de salto batendo leque, dançarinos com unhas enormes. Mas, principalmente, um discurso acolhedor e nada impositivo”, afirmou em vídeos publicados em suas redes sociais. “Saí de lá inspirada, e não coagida ouvindo discursos baseados em medo. Adorei a experiência”, completou.

A Igreja Cristã Contemporânea foi fundada em 2006 pelo casal de pastores Fábio Inácio e Marcos Gladstone, com a proposta de incluir e acolher a comunidade LGBTQIA+ dentro da fé cristã. Marcos é o autor responsável pelo livro "A Bíblia sem Preconceitos", lançado em 2008. A igreja possui templos na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os cultos, que misturam música e performance, são ministrados pelo pastor Felipe Freire, que é assumidamente gay e vocalista do coral da igreja. Além disso, a instituição também realiza casamentos homoafetivos tanto para membros quanto para não membros da congregação.