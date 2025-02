Andressa Urach grava vídeo com 12 atrizes trans e 2 atores pornô: 'amém igreja!'

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach promoveu um evento inédito no universo do conteúdo pornô em busca de bater o recorde mundial como a maior gravação digital com criadoras trans já feita.

Com o foco em vista, Urach convidou 12 criadoras trans e contou com mais dois convidados, em que um deles é o ex-namorado dela, Cassiano França.

Nas redes sociais, a influenciadora afirmou: "Realizei uma gravação que marcou minha trajetória! Reunimos um elenco incrível com 12 criadoras trans e dois convidados especiais, incluindo meu ex amor, Cassiano França, para uma cena inédita no universo do conteúdo adulto".

Na oportunidade, ela afirmou que espera que o ato seja reconhecido como recorde mundial pelo Guinness World Records. "Estamos trabalhando para levar essa produção ao Guinness World Records como a maior gravação digital com criadoras trans já feita! É um orgulho participar de algo tão inclusivo e inovador. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento histórico. Vamos juntos quebrar barreiras!", contou Andressa.

Quem são as 12 criadoras trans que gravaram com Andressa Urach?

Na tentativa de ter o recorde reconhecido, Andressa gravou com 12 criadoras trans. Saiba quem são:

Frantiesca Nitek

Elise Rodrigues

Karol Ferraz

Ellen Carine

Kamilla Carvalho

Victoria Helena

Dominique Charre

Manuela William

Wandy Uchôa

Melissa Colucci

Marie Marquês

Sarah Silva

Além delas, Ton Fernandes e Cassiano França estiveram na gravação do vídeo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)