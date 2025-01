Nora de Andressa Urach, 'Princesa do Funk' fala sobre vídeos de sexo e a sogra: 'tive com ela'

Gabi Ayala é namorada de Arthur Urach, filho da criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach. Recentemente, Gabi publicou um vídeo no seu perfil do Instagram para compartilhar sobre a relação com a sogra e a experiência do primeiro mês de criação e venda de conteúdo adulto nas principais plataformas +18. "Sabe o que tem feito toda a diferença? O apoio que eu tenho recebido e a principal mentora nessa minha jornada é a minha sogra. Tudo aquilo que eu nunca tive quando era mais nova, aquela conversa sobre sexualidade, sensualidade, prazer, eu tive com ela", disse Gaby.

Na oportunidade, a Princesa do Funk aproveitou para falar sobre a sua relação com Andressa Urach: "Foi um mês de descobertas".

Confira o vídeo:

Gabi Ayala não poupou elogios para a sogra, que tem ensinado como a nova influenciadora +18 pode se comportar na frente e atrás das câmeras: “Ela [Andressa Urach] conseguiu me explicar muitas coisas que eu não fazia ideia. E com esse processo, a gente acabou virando melhores amigas e graças a ela agora eu não tenho mais essa insegurança de não conseguir expressar o que eu desejo, as minhas inseguranças, o que eu não gosto”

A influenciadora contou ainda como tem se sentido em relação à experiência do primeiro mês de vendas de conteúdo adulto: "Foi um mês muito intenso, cheio de descobertas e desafios, e para ser sincera, cheio de incertezas também. Sempre fui uma pessoa muito tímida, nunca imaginaria vir me expressar aqui com vocês dessa forma. O mais difícil para mim tem sido como aprender a me soltar nesse processo porque sinceramente ainda carrego muitas inseguranças minhas dentro de mim”.

Depois das conversas com Andressa Urach e de receber conselhos e dicas sobre como ela pode se comportar e pensar em relação à sexualidade, prazer e desejo, ela afirma que consegue falar abertamente sobre esses assuntos. "E vocês não tem ideia do quão libertador tem sido isso. Eu me sinto mais segura, mais confiante, mais à vontade”, disse Gabi. "Até na minha vida íntima me sinto mais segura e menos travada. O impacto disso na minha autoestima vocês não estão entendendo. Tem sido realmente libertador. E eu não sei até onde essa jornada vai me levar, eu só sei que eu estou me descobrindo de um jeito que eu nunca me descobri antes. E por si, isso já vale cada passo”, finalizou Ayala.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)