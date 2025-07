Chá de Canela: Rodrigo Castro fala sobre homem de valor e trajetória no Grupo Liberal

O videocast Chá de Canela lança um novo episódio nesta quarta-feira (16), às 19h30, com um convidado especial da própria casa. Rodrigo Castro, funcionário com mais de 30 anos de atuação no Grupo Liberal, tem uma presença carismática e opiniões sinceras, Atualmente ele atua na recepção e recebe as pessoas sempre com um sorriso e descontração. Rodrigo contribui para uma conversa sobre masculinidade, convivência e os aprendizados que vão além dos chamados “retiros de homens”. Diante disso, o tema da semana faz o seguinte questionamento “A masculinidade pode ser aprendida por meio de cursos?”. O episódio fica disponível nas plataformas do Grupo Liberal (LibPlay e YouTube) e nos principais serviços de streaming, como Spotify e Deezer.

Em uma entrevista descontraída e cheia de afeto, Rodrigo reflete sobre o que significa ser homem nos dias de hoje e recusa a ideia de que a masculinidade precisa ser “ensinada” em encontros isolados ou cursos sobre “como ser homem”. Com humor, ele questiona esses espaços que, segundo ele, muitas vezes reforçam vícios de comportamento entre homens, em vez de promover uma convivência mais saudável e familiar. “Por que uma semana para encontrar com outros homens para tu seres um bom homem? Um homem de caráter não precisa ir para o monte ou uma chácara. Ele precisa ser correto para a família e cumprir com suas obrigações”, dispara.

Ao lado das apresentadoras Ana Carolina Matos e Bruna Lima, Rodrigo também compartilha momentos da sua longa trajetória no Jornal Liberal, onde é reconhecido por sua alegria, profissionalismo e por ser uma figura querida entre os colegas.

Sobre o videocast

Criado em 2020, ainda no formato podcast, o Chá de Canela surgiu com a proposta de discutir temas pouco explorados nos meios tradicionais de comunicação, mas presentes nas rodas de conversa entre amigas. Em 2023, o projeto ganhou formato audiovisual e passou a ser exibido semanalmente com episódios inéditos às terças-feiras, ao meio-dia, nas plataformas digitais.

A atual temporada conta com o apoio do Grupo Liberal e continua a provocar reflexões sobre temas relevantes, misturando leveza, afeto e debates profundos sobre identidade, gênero, território e pertencimento.