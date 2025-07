'Chaves' e 'Chapolin' serão exibidos na Globoplay e no Multishow; veja onde mais assistir

Os seriados "Chaves" e "Chapolin" estrearão na Globoplay e no Multishow neste mês, além do Prime Video e dos episódios já exibidos no SBT.

A liberação do conteúdo ocorre após um acordo com a Televisa, que é detentora dos direitos autorais das produções mexicanas. O Grupo Globo e a Amazon adquiriram os direitos de transmissão das obras.

O Prime Video disponibilizará cerca de 500 episódios dos seriados no catálogo, após a compra dos direitos. Na Globoplay, serão adicionados 176 episódios de Chaves e Chapolin no total.

A partir de 21 de julho, as obras integrarão o catálogo da Globoplay. No Prime, Chapolin também estreará dia 21, enquanto Chaves entra no catálogo apenas no dia 28, uma semana depois.

No Multishow, canal de assinatura da Globo, a exibição ocorrerá na faixa das 10h30, em 4 de agosto, segunda-feira.

Em contato com o Estadão, o SBT, casa histórica das séries de Chespirito na TV brasileira, afirmou que essa mudança não afetará a exibição das séries em sua grade. Chaves e Chapolin continuarão na grade de programação, pois a emissora tem os direitos exclusivos de exibição em televisão aberta.

Além disso, o aplicativo +SBT tem o direito de exibir alguns episódios dos seriados", afirmou o canal por meio de sua assessoria de imprensa. No canal aberto, Chaves é exibido em dois horários: 13h e 20h45. Chapolin é exibido às 22h.

Onde e quando assistir 'Chaves'

SBT: diariamente na faixa das 13h e 20h45; +SBT: 10 episódios fixos disponíveis no catálogo; Multishow: às 10h30, a partir de 4 de agosto; Globoplay: 88 episódios no catálogo a partir de 21 de julho; Prime Vídeo: cerca de 500 episódios (Chaves e Chapolin) no catálogo a partir de 28 de julho.

Onde e quando assistir 'Chapolin'

+SBT: 10 episódios fixos disponíveis no catálogo; Multishow: às 10h30, a partir de 4 de agosto; Globoplay: 88 episódios no catálogo a partir de 21 de julho; Prime Vídeo: cerca de 500 episódios (Chaves e Chapolin) no catálogo a partir de 21 de julho.