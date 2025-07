Cantor sertanejo Felipe Silva, dupla de Raphael, morre aos 24 anos

O cantor Felipe Silva, de 24 anos, da dupla Felipe e Raphael, morreu após ter um traumatismo craniano. A informação foi confirmada pelas redes sociais dos artistas na última segunda-feira (14). No sábado, o cantor sofreu uma queda e foi internado em estado grave no Hospital Regional de Araguaína, no Tocantins, mas não resistiu aos ferimentos.

"Era pra ser mais um capítulo de um projeto lindo, cheio de sonhos, coragem e música. Um projeto da dupla Felipe e Raphael, que nasceu do coração e da amizade verdadeira, regado com talento, fé e muita vontade de vencer", diz a legenda da publicação. A equipe da dupla compartilhou no Instagram a notícia e também relembrou a alegria de Felipe Alves, que contagiava as pessoas que o encontravam nos shows e no dia a dia.

"O sonho dele sempre foi cantar para o mundo... e agora, ele vai cantar no céu, com os anjos. Mas aqui, nós seguiremos representando, com a mesma força e o mesmo amor que ele carregava em cada nota, em cada ensaio, em cada música", informou o post.

Já o cantor Raphael, em seu perfil pessoal, desabafou e agradeceu aos fãs que o consolaram com mensagens de apoio para ele e para a família do sertanejo. "Eu prometi para o Felipe ontem, enquanto carregava o caixão dele, que iria lutar por esse sonho, por ele e por nós dois. Acho que essa é a dívida que eu tenho com ele", disse.

(*Gustavo Vilhena - estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, chefe de reportagem da redação integrada de O Liberal)