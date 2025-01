Andressa Urach oferece 'vaga' para quem quiser gravar com ela; saiba como participar

Depois das férias de fim de ano, Andressa Urach começou o ano de 2025 com tudo e já abriu a agenda para gravações, que começam a partir do dia 28 deste mês. "Ninguém segura a mamãe", disse a influencer de forma empolgada na publicação para anunciar que está selecionando pessoas para gravar com ela os seus conteúdos adultos para as plataformas +18.

Os interessados em gravar com Urach devem entrar em contato com o seu filho, Arthur Urach, responsável pela gravação dos conteúdos da mãe.

Andressa Urach, que tem conteúdo adulto diversificado, deixa claro que não tem preferência por gênero, já que "interessados(as)" em parcerias com ela podem comentar na publicação e enviar direct para o filho que eles vão selecionar.

O sucesso de Urach nas plataformas de conteúdo adulto e nas redes sociais pode ser medido pelo seu faturamento. No ano passado, ela foi considerada a influenciadora mais acessada da plataforma Privacy e teve faturamento aproximado de R$ 6,5 milhões em 2024.

