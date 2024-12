Retrospectiva pornô: saiba quais foram os criadores de conteúdo +18 mais acessados em 2024

Nos últimos anos, as plataformas de conteúdo adulto têm crescido em termos de acessos e criadores de conteúdo. No ano de 2024, a plataforma Privacy teve um aumento de 7% em seu portfólio e a rede atingiu a marca de 370 influenciadores e registrou faturamentos históricos, sendo a rede social de monetização de conteúdo adulto a maior da América Latina.

A criadora de conteúdo e empresária, Andressa Urach, em meio as polêmicas, lucrou cerca de R$ 6,5 milhões. "Estou realizada, pois trabalhei muito para isso! É um presentão de Natal essa notícia", comentou a líder do ranking do Privacy.

Em segundo lugar, está a modelo Ester Muniz, que teve faturamente de R$ 4 milhões em 2024 na plataforma. A vice-campeã de acessos fala sobre o futuro: "Os planos são continuar e focar ainda mais". "Me sinto realizada e grata, e estar entre as criadoras de maior destaque deste ano só me fortaleceu", completou a criadora de conteúdo.

Ester Muniz está em segundo lugar entre os influenciadores mais acessados da plataforma Privacy (Foto/Reprodução/ Instagram @estermunizreal)

No terceiro lugar, está a modelo e humorista Martina Oliveira, conhecida como a "Beiçola da Privacy". Além do sucesso da plataforma, ela fez sucesso em outras redes sociais, como o antigo Twitter, em que apareceu dando sua opinião em relação à política e algumas polêmicas. Em relação ao trabalho, ela comenta: "É uma sensação incrível de dever cumprido". "Obviamente, sempre quero e tento ser a melhor em tudo que faço, inclusive no meu trabalho", completou.

Martina Oliveira, criadora de conteúdo adulto, está em terceiro lugar entre os influenciadores mais acessados da plataforma Privacy (Foto/Reprodução/ Instagram @privatinaovr)

A influenciadora viralizou nas redes sociais após doar R$ 12.123,14 para o ator Marcos Oliveira, que interpretava o personagem "Beiçola" no programa "A Grande Família", da TV Globo. Dessa forma, ela acabou ajudando o ator a pagar três meses de aluguel atrasado e evitando que ele fosse despejado.

Dentre os 15 influenciadores mais acessados de 2024 no Privacy, apenas Jefão Oficial está na lista.

O criador de conteúdo adulto, Jefão Oficial (Centro), ficou em 12º lugar entre os influenciadores da plataforma Privacy (Foto/Reprodução/ Instagram @jefao.oficiall)

Confira o Top-15 de influenciadores mais acessados no Privacy em 2024:

Andressa Urach

Ester Muniz

Martina Oliveira

Pipokinha

Mari Avila

Kerolay Chaves

Professora Cibelly

Fernanda Campos

Brida Nunes

Karol Rosalin

Aline Novak

Jefão Oficial

Aline Faria

Thaissa Fit

Ketlin Groisman

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)