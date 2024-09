Musa de plataformas adultas faz cirurgia para ‘voltar a ser virgem’: 'sabem onde ver o resultado'

Influenciadora e criadora de conteúdo adulto, Ketlin Groisman usou suas redes sociais para revelar que passou por um procedimento estético íntimo para reconstruir seu hímen.

"Gente, estou no hospital”, disse Ketlin em vídeo publicado em seus stories do Instagram. “Vou fazer um procedimento estético, e assim... Vou fazer dois, na verdade: reconstrução lá do... que eu não posso falar [risos] e a ninfoplastia. Então, é isso", contou a influenciadora antes da operação.

O procedimento realizado por Ketlin, busca corrigir assimetrias e reduzir o tamanho dos pequenos lábios vaginais. Após a cirurgia, ela voltou a surgir em suas redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Acabei a cirurgia, deu tudo certo. Estou bem curiosa pra ver o resultado, mas é isso. Se vocês quiserem ver o resultado, sabem onde é que vai estar”, comentou.

Segundo Groisman, o procedimento custou R$ 17 mil e foi realizado no Hospital e Maternidade São Luiz. Atualmente, ela produz conteúdo +18 para plataformas como o OnlyFans e a Privacy.