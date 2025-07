Belém é sede do da 17ª edição do Workshop de Ballet Clássico da Amazônia

Até o dia 12 de julho bailarinos de todo o país em uma imersão artística com aulas, oficinas e apresentações na programação da 17ª edição do Workshop de Ballet Clássico da Amazônia promovido pela Ballare Escola de Dança. Realizado em Belém, o evento vira o centro da dança no Norte e Nordeste.

Vale ressaltar, que a capital paraense já foi sede em outros momentos o Workshop de Ballet Clássico da Amazônia

Para 2025, o evento é realizado em sintonia com a COP 30 - Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que será realizada na capital paraense. Com destaque para a valorização de temas relacionados.

“Ao final do curso apresentamos o resultado do workshop desse ano que são as suítes clássicas, suíte do ballet Paquita, uma suíte do ballet Raymonda e Encantarias do Pará. As aulas estão acontecendo na sala de dança da Ballare e também na sala de ensaio do Teatro Margarida Schivasapa”, explicou Ana Rosa Crispino, Bailarina, professora, diretora da Ballare Escola e Examinadora Internacional para a Royal Academy of Dance (Londres).

A programação inclui aulas de clássico livre, repertório, técnica de ponta, pas de deux, técnica masculina e ballet infantil (a partir de 9 anos), com a participação dos renomados profissionais Guilherme Oliveira, Ana Rosa Crispino e Lucas Pierre, inclusive, este último estreando no evento como professor e coreógrafo convidado.

Após o fim da programação do workshop, serão realizadas as apresentações dos espetáculos com os alunos. A 17ª edição do Workshop de Ballet Clássico da Amazônia com um ballet inédito que presta homenagem à cultura amazônica encerra esse momento de aprendizado.

“Ao longo desses dez dias iniciais de curso, temos aula de clássico livre, clássico de repertório, aula de ponta, técnica masculina, técnica de ponta, técnica feminina e, além disso, as aulas e a montagem dos balés. Tudo ocorre ao longo do dia, de manhã e à tarde, por isso chamamos de curso de férias, porque as pessoas precisam estar dispostas o dia inteiro”, destaca Ana Rosa Crispino.

“Encantarias do Pará – a alma da Amazônia”, estreia no palco do Theatro da Paz, ao lado de trechos dos clássicos Paquita e Raymonda. As apresentações acontecem nos dias 11 e 12 de julho, às 20h.

O espetáculo aborda assuntos locais, ele foi criado especialmente para falar da nossa Amazonia e Pará, enaltecendo as riquezas, gente e arte.

Agende-se

Datas: 11 e 12 de julho

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina