Dois meses após assumirem namoro, Alane Dias e Francisco Gil passeiam em shopping; veja

Mesmo discretos e com poucas aparições juntos, Alane Dias e Francisco Gil aproveitaram a sexta-feira (4) para passear em um shopping na Zona Sul, do Rio de Janeiro. Dois meses após assumirem o namoro na rede social, o casal caminha lado a lado e continua mostrando discrição.

Eles andaram pelo local e forma flagrados saindo de uma farmácia no local.

A atriz, bailarina e ex-BBB confirmou o namoro com o cantor, filho de Preta Gil e Otávio Muller, no início de maio. Ela compartilhou um carrossel de fotos na rede social e, entre os registros, chamou atenção um clique romântico ao lado do cantor. Além disso, ele também fez registros compartilhados na web.

O casal já havia sido visto em clima de romance em abril deste ano durante um dos shows de Gilberto Gil pela turnê Tempo Rei, no Allianz Parque, em São Paulo. E dias depois, surgiram imagens dos dois trocando beijos na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, o que intensificou os boatos de um possível namoro.