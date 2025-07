Nasce terceira filha de Neymar; Bruna Biancardi deu à luz Mel logo após a festa de Helena

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr. Está é a terceira filha do jogador. A pequena veio ao mundo na madrugada deste sábado, 5, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias e a família ainda não se pronunciou ofialmente. De acordo com o portal, Bruna chegou à unidade de saúde por volta da meia-noite, levada por uma ambulância, e passou por uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. A bebê nasceu por volta de 3h da manhã.

A caçula nasceu logo após as comemorações do aniversário de 1 ano de Helena. As comemorações ocorreram na última quinta-feira, 3, em um sítio no interior de São Paulo e teve o tema de ‘Tutuca Land’, que é o apelido da menina e foi inspirado em um jardim encantado. Neymar e Amanda Kimberlly posaram com a filha.

Agora, o jogador é pai de 4 filhos: Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas; Mavie, de 1 ano e 8 meses de idade, com Bruna; Helena, de 1 anos, com Amanda; e agora de Mel.