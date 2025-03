Neymar e Bruna Biancardi curtem praia com Mavie e ignoram polêmica de suposta traição

O jogador de futebol Neymar, de 33 anos, aproveitou a terça-feira, 18, na praia ao lado da noiva, Bruna Biancardi, de 30 anos, e da filha do casal, Mavie, de 1 ano. Essa foi a primeira vez que Neymar e Bruna apareceram juntos desde que surgiram novos rumores sobre uma possível infidelidade do atacante. A influenciadora está grávida da segunda filha do casal, Mel.

Nos stories do perfil do jogador no Instagram, ele aparece caminhando de mãos dadas com Mavie e oferecendo água de coco para a menina. Em outra imagem, a pequena surge sorridente segurando um sorvete.

Reprodução/Instagram @neymarjr

Já durante a noite, Mavie foi registrada pulando no sofá. "O que deram pra essa criança? Ela não para hahahah", escreveu o pai.

Bruna, por sua vez, também compartilhou fotos da ida à praia, mas sem mencionar ou incluir Neymar nas imagens.

Polêmicas recentes

As postagens de Neymar aconteceram poucos dias depois de ele ter sido envolvido em mais um escândalo relacionado a uma suposta traição. A influenciadora Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, declarou que teve relações sexuais com o jogador durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

De acordo com ela, o convite para o evento aconteceu por meio de um "assessor" que trabalha com modelos. "Ele faz uma seleção, como se fosse um book com as meninas que ele agencia, e foi escolhendo. Os organizadores da festa escolheram alguns dos nomes que ele deu olhando fotos e vídeos. Depois disso, criaram um grupo de WhatsApp, que eu tenho aqui", contou Any no podcast Link Vip.

Na sexta-feira, 14, à tarde, Any participou do programa Fofocalizando, do SBT. Durante a entrevista, afirmou ter recebido R$ 20 mil para entreter Neymar Jr. e seus amigos, além de reforçar que teve relações sexuais com o jogador e mais uma pessoa.

A equipe de comunicação de Neymar negou que ele tenha participado da festa.



(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)