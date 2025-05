Jojo Todynho detalha amizade com Michele Bolsonaro: 'Doçura'

Em uma live, Jojo Todynho falou sobre sua relação com Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil. A influenciadora disse que mantém conversas diárias com a esposa do de Jair Bolsonaro e destaca ainda, que Michele é uma pessoa carinhosa.

Jojo Todynho detalhou sua amizade com a ex-primeira dama durante o ao vivo no canal PlenoNews, nesta terça-feira (29). “Ela é uma mulher doce. Doce que eu digo assim: tem um papo gostoso de você querer conversar o dia inteiro”, elogiou. A ex-primeira-dama marcou presença no aniversário de 28 anos da influencer, celebrado em 11 de fevereiro.

Ela não poupou os elogios a Michele Bolsonaro: “Tem uma doçura de explicar, se preocupar. Ela tem um carinho, um zelo. É uma pessoa que zela pelos seus, com quem tem afinidade. Converso muito com ela, diariamente, sempre”.

Na entrevista, Jojo Todynho disse que não se irrita ao ser chamada de bolsonarista. “Não, não tá me ofendendo em nada. Cada um vê do jeito que quer, não tô aqui para explicar nada. Ultimamente, tô de um jeito que, se me falar que o céu é coral, é coral. Deve ser o amadurecimento, tô com uma preguiça. Ultimamente tô mais irônica”, zombou.