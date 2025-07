Sal Pé na Areia 2025 começa com grandes nomes e clima de verão em Salinópolis

Prepare o look de verão e sinta a brisa do mar anunciar: acabou a contagem regressiva para o Festival Verão Sal Pé na Areia 2025! A partir desta sexta-feira, 11, Salinópolis vira palco de um dos eventos mais aguardados da estação, reunindo grandes nomes da música brasileira em dois finais de semana consecutivos de festa, calor e pé na areia. Na primeira noite, Xand Avião, Leo Santana e Mari Fernandez sobem ao palco trazendo forró, piseiro e pagodão baiano, em um encontro que une o som do Nordeste ao clima do Norte do país.

De volta ao Estado após participar do Pararraiá 2025, Mari, que é uma das artistas mais aguardadas pelos fãs paraenses, e deve trazer ao palco o estilo que lhe consagrou, mesclando sucessos como “Parada Louca” e “Não, Não Vou” com outras faixas do álbum “Pra Lascar o Coração”. A expectativa é que sua performance combine energia e carisma com uma conexão forte com o público local, já acostumado com sua mistura de piseiro, sofrência e forró feminino.

Aos 24 anos, a cearense tem emplacado uma sequência de hits que rapidamente entraram no repertório das festas pelo país. Entusiasmada, Mari revelou um forte carinho pelo público do Pará, que a acompanha em diferentes momentos do ano.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a cantora destacou que voltar a uma cidade onde já se apresentou é sempre uma honra, especialmente pela conexão que mantém com os fãs. “A gente vive na correria para entregar o melhor para o público”, afirmou.

Agora em clima de verão, ela promete uma apresentação ainda mais animada em Salinópolis. “Estamos vivendo o 'São Julhão', e ainda levo o bloco com uma pegada de quadrilha. Tem tudo pra ser incrível”, disse, reforçando que o novo show está mais dançante e envolvente.

Além do repertório que passeia por hits do piseiro e do forró romântico, Mari também vive um momento de transição artística com a chegada do projeto “Mari no Barzinho", que será lançado em breve, diretamente de Belo Horizonte. O projeto propõe uma versão mais intimista de sua performance, valorizando a proximidade com o público em ambientes menores e mais aconchegantes. “Gravo no meio da galera em algum barzinho, e quero essa proximidade, sabe?”, explicou.

Com o público ansioso, Mari contou que tem aproveitado as apresentações para soltar alguns trechos inéditos do novo trabalho. “Vira e mexe estou soltando spoilers nos shows”, revelou, deixando no ar a possibilidade de apresentar no festival um trecho de ‘Pé na Rua’, faixa que abrirá oficialmente o projeto.

Já Xand Avião promete manter a pegada do forró eletrônico que consolidou sua trajetória desde os tempos no Aviões do Forró. Em sua fase solo, continua integrando repertórios próprios e regravações dos clássicos, mantendo forte presença no cenário nacional

No sábado, 12, é a vez de Felipe Amorim comandar o palco com sua mistura de ritmos que vai do piseiro ao trap. Ao lado dele, Léo Foguete embala o público com seu forró universitário hits como “Última Noite”, em parceria com Nattan. O cantor também apresenta faixas do seu álbum "Obrigado, Deus", que consolidou seu nome no cenário nacional.

Léo, que se apresentou também recentemente no ParáArraiá, celebrou a volta ao Pará destacando a recepção calorosa dos paraenses. “É bom demais! O Pará tem uma energia diferente. O povo paraense é vibrante, canta tudo junto com a gente, sempre me recebem muito bem. Voltar tão rápido pra um lugar que me abraça é muito bom, tenho certeza que será inesquecível”, afirmou.

Com expectativa alta para a apresentação em Salinópolis, Léo prometeu um repertório dançante e envolvente. “A expectativa está lá em cima, como sempre, o foguete não tem ré, né?”, brincou. “O público pode esperar um show ainda mais animado. Vamos botar Salinas pra ferver, vai ter muito piseiro, forró e romantismo. É pra dançar, cantar e se emocionar junto comigo”, disse o artista.

Felipe Amorim celebrou o sucesso de seu último single, que tem conquistado as redes sociais e as plataformas de música, e destacou a emoção de ver os fãs cantando e fazendo a coreografia ao vivo. “É uma sensação indescritível! A gente trabalha no estúdio, acredita na música, mas quando vê a galera cantando, dançando e fazendo as trends bate forte no coração. Eu sempre acredito no que vou lançar, mas quando tem essa recepção fora das redes fica tudo ainda mais especial”, afirmou.

Para o ‘Pé na Areia’, o cantor prometeu uma apresentação cheia de energia e repertório variado. “Salinas, estejam preparados! A expectativa está altíssima, vai ser um showzão, cheio de energia, com as músicas novas e as que o povo já ama. Quero ver todo mundo dançando, curtindo, vivendo esse momento comigo”, garantiu.

E se o primeiro fim de semana já é promissor, o segundo chega ainda mais quente. Nos dias 18 e 19 de julho, Bell Marques, Henry Freitas, Kadu Martins, Wesley Safadão, Nattanzinho Lima e Marcynho Sensação garantem a maratona musical e fazem Salinas ferver com uma explosão de ritmos.