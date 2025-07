Matt Cameron, baterista do Pearl Jam, anuncia saída da banda após 27 anos; veja o que ele disse

Matt Cameron não é mais o baterista do Pearl Jam. O anúncio da saída da banda foi feito em um comunicado oficial em conjunto. "Depois de 27 anos fantásticos, dei meus últimos passos na bateria do poderoso Pearl Jam", escreveu o músico de 62 anos, que fazia parte da banda desde 1998.

O baterista ainda aproveitou para agradecer aos outros integrantes do Pearl Jam e demonstrar seu respeito aos colegas. "Muito amor e respeito a Jeff, Ed, Mike e Stone por me convidarem para a banda em 1998 e por me darem a oportunidade de uma vida, repleta de amizades, talento artístico, desafios e risadas", escreveu.

Ele ainda deixou um recado para os fãs, dando a entender que não vai se aposentar dos palcos com a saída do Pearl Jam. "Sou eternamente grato à equipe, à equipe técnica e aos fãs do mundo todo. Tem sido uma jornada incrível. Há mais por vir. Agradeço a todos do fundo do meu coração."

Despedida

O Pearl Jam também soltou um comunicado junto com as palavras do baterista, citando os grupos que Matt fez parte antes de se juntar ao Pearl Jam, entre eles o Soundgarden, e dando a entender que a saída foi amigável.

"De um dos nossos primeiros heróis musicais nas bandas Skinyard e no poderoso Soundgarden, a tocar em nossas primeiras demos em 1990, Matt Cameron tem sido um músico e baterista singular e verdadeiramente poderoso. Ele impulsionou os últimos 27 anos de shows ao vivo e gravações de estúdio do Pearl Jam. Foi um capítulo profundamente importante para o nosso grupo e lhe desejamos sempre tudo de bom. Sentiremos muita falta dele e ele será para sempre nosso amigo na arte e na música. Te amamos, Matt."

O último show da banda com Matt Cameron aconteceu em 18 de maio, parte da turnê Dark Matter, homônima do vigésimo segundo disco da banda. O Pearl Jam está na ativa desde 1990 e já teve seis bateristas diferentes, sendo Matt o que ficou mais tempo no grupo.