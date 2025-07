Teatro Margarida Schivasappa recebe o concerto gratuito do projeto ‘Choro do Pará’

Nesta quarta-feira, 09, o projeto Choro do Pará comemora 19 anos. Além disso, ocorrerá o encerramento do segundo módulo de aulas do projeto, que será marcado por um concerto gratuito no Teatro Margarida Schivasappa, a partir das 20h.

O Choro do Pará é um projeto mantido pela Fundação Cultural do Pará (FCP) há quase duas décadas, sendo uma das primeiras escolas gratuitas de Choro do Brasil, de ensino não formal, que oferece a músicos profissionais, amadores, alunos de graduação em música e alunos das escolas técnicas de música, aulas que ocorrem regularmente na Casa das Artes por meio de oficinas de percussão, violões de seis e sete cordas, cavaquinho e instrumentos solo.

"O projeto tem como objetivo não deixar o gênero choro morrer, fortalecer esse gênero e, a partir dele, formar novos grupos, como tem acontecido a partir das aulas gratuitas oferecidas, e também incentivar para que um músico amador ou profissional conheça o choro", explica Paulo Moura, coordenador de Linguagem Musical da FCP e responsável pelo projeto.

Ele detalha que o concerto trará no repertório obras de grandes mestres do choro como Abel Ferreira, Pixinguinha e Luiz Gonzaga. “O show trará clássicos musicais do gênero choro, sendo um momento de contemplação da cultura brasileira”, conclui.

RITMO

O choro, que também é chamado de chorinho, é um gênero musical brasileiro, considerado o primeiro gênero urbano tipicamente brasileiro. Ele surgiu no século XIX, principalmente no Rio de Janeiro.

No Pará, o choro chegou através do rádio e migração de músicos. Por exemplo, na década de 1930, as rádios locais tinham programas dedicados à música popular, incluindo sambas, valsas e choros. Além disso, em 1938, um grupo de alunos do Ginásio Paes de Carvalho formou o “Bando da Estrela”, tocando sambas, valsas e choros. Inclusive, o grupo é considerado um dos precursores locais

Já nos anos 1940 e 1950, surgiram outras rodas espontâneas, com Tó Teixeira, Conso do Cavaco, Vaíco, Sabará e Jurandir Miranda tocando em bares e serestas .

AULAS

O primeiro módulo de 2025 do projeto Choro do Pará, na Casa da Linguagem, ocorreu em março deste ano, disponibilizado para pessoas a partir de 12 anos que já tocavam algum instrumento.

"O Choro do Pará é um patrimônio cultural que vai além da música – formando não apenas instrumentistas, mas cidadãos apaixonados por nossa identidade musical. Manter essa tradição viva é honrar a história e abrir caminhos para o futuro", disse o músico e professor Paulinho Moura, coordenador de linguagem musical da FCP.

O projeto Choro do Pará é uma ação musical que já conta com muitos anos de existência, sempre formando novos músicos e fortalecendo o choro como um gênero importante e apreciado na nossa região.

Agende-se

Data: quarta-feira, 09

Hora: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, andar térreo no prédio sede da Fundação Cultural do Pará - Av. Gentil BiTtencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA