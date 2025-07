VÍDEO: Liniker participa do último Arrastão do Pavulagem de 2025, em Belém

A cantora Liniker marcou presença no último Arrastão do Pavulagem da temporada junina de 2025, realizado na manhã deste domingo (6), em Belém. A artista se juntou ao Batalhão da Estrela e acompanhou o cortejo como brincante, ao lado de outros nomes da música, como a cantora Luê e o cantor Mateo Piracés-Ugarte, da banda Francisco, el Hombre.

Sem subir ao palco, Liniker curtiu a festividade dançando as músicas tradicionais do grupo Arraial do Pavulagem, interagindo com o público e celebrando a cultura popular paraense. Em vídeos que circularam nas redes sociais, a cantora aparece dançando também em uma animada roda de quadrilha junina.

Não é a primeira vez que Liniker prestigia a capital paraense. Em dezembro de 2024, a cantora foi uma das atrações mais aguardadas do Festival Psica, onde surpreendeu o público com uma versão tecnomelody de Caju, single do álbum homônimo, e uma participação especial de Pabllo Vittar.

Já no sábado (5), véspera do Arrastão, a artista foi vista curtindo uma festa de aparelhagem em Belém, onde tirou diversas fotos com os fãs.

Último dia de Arrastão

O quarto e último domingo do Arrastão de 2025 reuniu milhares de pessoas no centro histórico da cidade. O cortejo saiu da Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, seguindo pela Avenida Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique, onde foi encerrado com um show especial da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

O encerramento também foi marcado por ações simbólicas, como o plantio de mudas de ipê no espaço conhecido como Arraial da Floresta. Durante o show de encerramento, a banda Arraial do Pavulagem recebeu Luê, o grupo Sancari, Antônio de Oliveira, Allan Carvalho, Rafael Veredas e Heitor Carvalho.