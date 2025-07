Compositor paraense Manoel Cordeiro dirige cena musical na série de Raul Seixas

A contribuição paraense está presente na nova série biográfica “Raul Seixas: Eu Sou”, produção original do Globoplay lançada no último dia 26 de junho. O multi-instrumentista, compositor e arranjador Manoel Cordeiro foi responsável pela direção vocal de uma das cenas do seriado, que homenageia o cantor baiano. A cena em questão retrata o encontro de Raul Seixas, interpretado por Ravel Andrade, com o escritor Paulo Coelho, papel de João Pedro Zappa.

Manoel Cordeiro conta que a sua participação nos bastidores da produção audiovisual veio por meio de um convite do diretor musical da série, o produtor Kassin Kamal, seu parceiro de longa data em projetos realizados em São Paulo.

No dia, Kassin precisou se ausentar da gravação, e pediu que o paraense, que estava em solo paulista na época, o substituísse. O episódio ocorreu há mais de um ano, quando as cenas ainda estavam sendo roteirizadas.

"Foi com muito carinho que aceitei. Quem não é fã do Raul, né?", relembrou Manoel. Ele contou que sua função foi supervisionar a cena em que o ator cantava ao vivo e acompanhar a entrega musical do intérprete em tempo real.

Durante o processo de gravação, Manoel pôde observar de perto o envolvimento e a dedicação de Ravel Andrade no papel do ‘Maluco Beleza’. Segundo ele, o ator impressionou não só pela entrega emocional ao personagem, mas também pela disciplina e foco durante a preparação musical.

“O Ravel é um artista fantástico. Desde o primeiro contato, percebi o quanto ele se dedicava. É um cara acessível, talentoso e muito focado. Fiquei fã na hora”, afirmou o músico.

Ravel Andrade dá vida ao cantor Raul Seixas (Ariela Bueno)

Como a série busca trazer a atmosfera dos shows e estúdios onde Raul gravou suas músicas, a produção realizou uma pesquisa minuciosa sobre a sua vida e obra. A parte musical foi cuidadosamente elaborada para representar a essência do artista. O trabalho pode ser contemplado no streaming em oito episódios já disponíveis.

Além da preparação vocal, Ravel também passou por treinamento de prosódia para adaptar o sotaque baiano, além de exercícios corporais e de performance para as cenas de palco.

“Poder participar de uma produção sobre o Raul, com uma equipe tão competente e num resultado tão bonito, é motivo de muito orgulho para mim”, afirmou Manoel.

Manoel relembra que o entrosamento entre ele e o ator que interpretou Raul Seixas foi além das cenas. “A gente ficou tocando violão pelos corredores, conversando sobre nossas bandas e experiências. Surgiu uma afinidade imediata”, disse Cordeiro.

A parceria resultou em planos para um show conjunto, ainda não realizado, mas que chegou a ser esboçado para a Casa de Francisca, na capital paulista. “Pensamos em formatos, repertórios, mas não chegamos a definir. Agora, com o lançamento da série, acredito que essa ideia possa ser retomada”, adiantou o artista paraense.

Manoel Cordeiro já possui uma longa trajetória com Kassin, conhecido por trabalhos com artistas como Los Hermanos. Juntos, eles gravaram dois discos de Felipe Cordeiro no Rio de Janeiro, além do álbum da banda Os Desumanos, projeto ainda inédito no Brasil. O cantor ainda foi convidado por ele para eventos institucionais, como a reinauguração do Museu da Independência, em São Paulo, se apresentando ao lado da Orquestra Sinfônica de São Paulo.

“Nós temos uma relação muito legal há muitos anos. Kassin é um músico que conhece muito da música brasileira, inclusive, do Norte, da musicalidade da gente”, afirmou Manoel.