Filha de Raul Seixas se pronuncia após fala polêmica do cantor Lobão sobre o pai; veja

Após o compartilhamento de um vídeo onde o artista Lobão aparece respondendo uma pessoa da plateia que pediu para ele “tocar Raul” viralizar, a filha de Raul Seixas publicou uma nota de esclarecimento no Instagram. A publicação, feita por Vivi e representando a família de Raul, condenou a declaração de Lobão, que disse que Seixas havia morrido “com fome e como mendigo”. O vídeo, que circulou nas redes sociais, viralizou no último fim de semana, mas foi gravado no dia 27 de março.

O fato aconteceu durante o show do músico Lobão em São Paulo, quando alguém da plateia pediu para “tocar Raul”, mas a resposta do artista dividiu opiniões na internet. “Aí não, cara. Eu detesto... Eu acho assim até uma coisa anti-rock'n'roll... Vocês sabem qual é o subtexto para quem está no palco? 'Olha, teu show tá uma merda, toca alguma coisa que seja mais interessante do que você está tocando'”, disse ele em resposta ao pedido. “Primeiro porque o Raul morreu de fome, um mendigo, que na época que deveria receber o 'Toca Raul', ele não estava recebendo o 'Toca Raul'. Agora é tarde”, acrescentou Lobão.

Diante do ocorrido, Vivi Seixas publicou em seu Instagram uma nota de esclarecimento, dizendo que “Raul sempre viveu confortavelmente, com o recebimento dos direitos autorais e artísticos. E entre 88 e 89, apesar de estar muito debilitado, fez 50 shows no Brasil inteiro”, destacou. A filha de Raul ainda enfatizou sua decepção com Lobão: “Fiquei impressionada e decepcionada com a falta de sensibilidade de Lobão. Ele esqueceu que está se referindo a um pai, marido e ídolo?”.

