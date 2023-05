Cachê de Lobão é penhorado após show em SP por conta de dívida de mais de R$280 mil

O cantor carioca Lobão, atualmente com 65 anos, teve o seu cachê penhorado após um show realizado no último sábado (20), em São Paulo. A decisão foi tomada pela desembargadora Carmen Lúcia da Silva, do Tribunal de Justiça de SP.

Segundo informações do portal UOL, a decisão foi tomada por conta de uma dívida de Lobão com um escritório de advocacia. O valor do débito ultrapassa R$ 280 mil, acumulados em razão da falta de pagamentos de honorários por serviços prestados ao cantor em 2014 e 2015.

A apresentação do cantor ocorreu no Tokio Marine Hall em parceria com a banda Biquini Cavadão. Apenas 30% do valor da bilheteria foi penhorado, por se tratar da parte destinada ao cantor, não afetando a remuneração da banda ou do estabelecimento.

Segundo Lobão, o escritório teria sido contratado para tratar dos espólios de seu pai, que morreu em 2004, e que só teria responsabilidade parcial no pagamento da dívida. Ele também questionou os valores cobrados e declarou que somente uma perícia poderá averiguar os valores reais do débito. O cantor ainda poderá recorrer da penhora.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)