Xande de Pilares ganha camisa do Remo e avisa: 'sou Flamengo lá no Rio e em Belém eu sou remista'

O cantor Xande de Pilares se apresentou em Belém na madrugada desta quinta-feira (1º) e, mais uma vez, falou sobre sua torcida por um time local. Flamenguista assumido, Xande é torcedor do Clube do Remo.

Durante sua apresentação, ele chegou a fazer rimas com os dois clubes, inclusive com o nome do jogador paraense Roma, que atuou no Flamengo e criou um laço de amizade com o cantor. Na terra carioca, o artista era presença constante nos jogos do rubro-negro, a convite do paraense. Além disso, Xande tem um filho que mora em Belém, e os dois herdaram essa torcida de outro membro da família. "O Seu Neném, meu avô, era Remo", revelou.

No camarim, ao receber Roma, o artista falou ainda mais sobre seu amor pelo futebol. Estava presente também o vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, que presenteou Xande com a nova camisa do clube.

VEJA MAIS

“Ainda bem que eu canto samba, porque eu sou sambista. Minha mãe falou que o sonho dela era ter um filho artista. Presta atenção no que eu digo pra não dar mole na pista: sou Flamengo lá no Rio e, em Belém eu sou remista”, recitou o cantor antes de posar ao lado dos dois com a camisa do Remo.

Xande de Pilares foi convidado do Resenha do Nosso Tom.