De olho no G4 da Série B, Remo recebe o Cuiabá no Mangueirão com apoio do Fenômeno Azul

O Remo terá mais uma vez o apoio do Fenômeno Azul, agora diante do Cuiabá-MT, neste sábado (5), às 16h, no Mangueirão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida é de “deis pontos”, já que os clubes estão próximos da tabela e o Remo, caso vença e com ajuda de outros resultados, pode fechar a rodada dentro do G4 da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para essa partida o técnico António Oliveira, do Remo, enfrentará seu ex-clube. O comandante remista esteve à frente do Cuiabá por duas temporadas e a firmou em coletiva, que essa será a partida mais difícil do Remo, desde que chegou em Belém. Neste jogo, diante do Douradm o treinador remista poderá contar com alguns retornos. O volante Caio Vinícius e o meia Régis, que ficaram de fora por contusão, passaram pela transição nesta semana e foram liberados pelo Departamento Médico azulino.

Dúvida

Na zaga, o zagueiro e capitão Reynaldo, que saiu contundido na última partida diante do Atlhetic-MG é a dúvida. Quem poderia substituir Reynaldo seria o defensor Camutanga, mas o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a suspensão. O técnico Antônio Oliveira possui como opções Rafael Castro, Kayky e Iván Alvariño.

Jogo do G4

O jogo poderá colocar o Leão de volta ao G4 da Série B e terá a presença do torcedor azulino. O Leão Azul é o líder no ranking de público pagante na Série B, com uma média de 23.131 torcedores por jogo. Para essa partida, a diretoria do Remo decidiu fazer promoção com ingresso duplo, além de um bilhete em valor menor para o lado B.

Dourado

Já o adversário remista vem de uma sequência ruim no Brasileirão Série B. O Dourado saiu derrotado nas últimas três partidas. O técnico Guto Ferreira tenta não perder o controle da equipe, que não balançou as redes adversárias nos últimos três jogos. Os clubes estão próximos na tábua de classificação, com o Remo ocupando a 5ª colocação com 23 pontos e o Cuiabá é o 7ª com 21 pontos conquistados.

Lembra?

Os clubes já fizeram jogos históricos, com taça em jogo. Como não lembrar da decisão da Copa Verde de 2015? A partida traz ao Remo recordações ruins, com o Time de Periçá vencendo o jogo em Belém por 4 a 1, mas tomando o revés na Arena Pantanal por 5 a 1, com a partida sendo chamada até hoje como “Cuiabaço”.

FICHA TÉCNICA

Local: Mangueirão

Data: 05.07.2025

Horário: 165h

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Auxiliares: Daniel Vidal Pimentel (SE) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

Quarto árbitro: Alexander Expedito Vieira da Silva Júnior (PA)

Remo – Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo (Rafael Castro, Kayky ou Iván Alvariño) e Sávio; Luan Martins (Jaderson), Pedro Castro e Pavani; Adaílton, Janderson e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.

Cuiabá – Felipe Dida; Andretto, Enzo, Weverson e Vicari; Figueiredo, Marco Antônio, Mackenzi e Erick; Windney e Aiyran. Técnico: Guto Ferreira.