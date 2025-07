Jaderson afirma estar pronto para ser titular e jogar os 90 minutos contra o Cuiabá

Quase dois meses após sofrer uma concussão cerebral no clássico contra o Paysandu, o meia Jaderson está novamente à disposição do Clube do Remo. Depois de ficar internado na UTI por 10 dias e retomar os treinos em junho, ele voltou a campo no dia 27 de junho, na vitória azulina sobre o Athletic, pela 14ª rodada da Série B. O retorno foi em dose controlada, entrando no segundo tempo. Agora, o objetivo é retomar o espaço no time titular.

Durante coletiva concedida nesta sexta-feira (4), no Baenão, Jaderson afirmou estar completamente recuperado e preparado para jogar os 90 minutos no próximo compromisso azulino. Neste sábado (5), o Remo enfrenta o Cuiabá, em confronto direto na parte de cima da tabela. Os azulinos têm 23 pontos, dois a mais que o adversário, e uma vitória, combinada com outros resultados da rodada, pode colocar o time no G4 da Série B.

“Desde que voltei estou me sentindo bem”, afirmou o jogador. “No começo do jogo contra o Athletic dei uma abafada, normal, estou voltando agora, mas estou muito bem”, contou.

Titular em 19 partidas nesta temporada, Jaderson quer voltar a ser peça central no meio-campo comandado por António Oliveira, com quem trabalhou em 2021. Ele destaca a liberdade que o técnico costuma dar aos jogadores de frente. “Ele é um técnico ambicioso, gosta de vencer sempre. Dá muita liberdade, deixa a gente se movimentar, buscar espaço”, comentou.

Questionado se sente-se apto a jogar a partida inteira contra o Cuiabá, foi direto. “Sim, estou muito bem fisicamente, muito bem preparado pra jogar os 90 minutos. Vai do treinador, ele escolhe os 11 que iniciam”, disse.

Sobre o adversário, Jaderson reconhece a dificuldade do duelo, mas acredita na força do grupo. “A gente está unido, sabe da responsabilidade do jogo. É extremamente difícil, mas temos tudo pra fazer um grande jogo.”

O jogo entre Remo e Cuiabá será neste sábado (5), válido pela 15ª rodada da Série B. A equipe azulina depende de si e de uma combinação de resultados — que inclui uma possível ajuda do rival Paysandu contra o Avaí — para entrar no G4.