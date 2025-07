Multiverso bicolor: conheça outros clubes com o nome Paysandu espalhados pelo mundo

Se você falar "Paysandu" para qualquer paraense, a imagem que vem à mente é imediata: o Papão da Curuzu. Fundado em 1914, o Paysandu Sport Club é muito mais que um time de futebol: é símbolo da cultura paraense e protagonista de uma das maiores rivalidades do mundo, o clássico Re-Pa. Mas o nome do clube bicolor não vive só no Pará.

Espalhados pelo Brasil — e até fora dele — existem outros clubes com o mesmo nome ou versões muito parecidas. Alguns foram criados por paraenses longe de casa, outros nasceram por influência histórica ou são do Uruguai. Muitos até vestem azul e branco. A seguir, O Liberal mostra o curioso "multiverso bicolor", com os outros "Paysandus" que existem por aí.

Paissandu Atlético Clube – Rio de Janeiro (RJ)

O mais antigo dos "xarás" do Papão está localizado em um dos bairros mais nobres do Rio: o Leblon. Fundado em 15 de agosto de 1872 por estudantes ingleses, o Paissandu Atlético Clube tem o curioso feito de ser o único clube com raízes estrangeiras a vencer o Campeonato Carioca de Futebol, com o título da Taça Colombo em 1912.

Hoje, o clube é voltado para práticas esportivas amadoras e atividades sociais, mas mantém viva sua tradição no cenário esportivo do Rio. Seu uniforme, aliás, é praticamente idêntico ao do Paysandu paraense. E tem até seu próprio RexPa: o “Clássico dos Ingleses”, contra o rival Rio Cricket, de Niterói. Confira fotos do time:

Paissandu Futebol Clube – Palhoça (SC)

Na cidade catarinense de Palhoça, localizada na região metropolitana de Florianópolis, encontramos outro nome bicolor: o Paissandu Futebol Clube, fundado em 1955. Suas cores são o preto e o branco, e o clube é uma das maiores forças do futebol amador da região.

Campeão municipal diversas vezes, o Paissandu de Palhoça levantou recentemente a Taça Unsa Bier de 2023, ao vencer o Cascalho por 4 a 2 em uma final emocionante. Confira fotos do time:

Clube Esportivo Paysandu – Santa Catarina (SC)

Já com o “Y” no nome, o Clube Esportivo Paysandu, de Brusque (SC), foi fundado em 30 de dezembro de 1918, originalmente como Sport Club Paysandú. O clube conquistou o Campeonato Catarinense em 1956 e a segunda divisão estadual em 1986.

Em 1987, o Paysandu brusquense se fundiu com o Carlos Renaux para dar origem ao atual Brusque Futebol Clube, equipe que hoje disputa competições nacionais. Apesar da fusão, o nome original continua ativo em categorias de base e esportes amadores, como o dominó, disputando anualmente vários campeonatos com categoria de base com 170 atletas nas categorias de futebol mirim, infantil e juvenil. Confira fotos do time:

Paysandu Esporte Clube – Parnaíba (PI)

Fundado em 12 de agosto de 1928, na cidade de Parnaíba (PI), o Paysandu Esporte Clube nasceu da paixão de três irmãos paraenses: Cauby, Moacyr e Paracy Negreiros. E não só fundaram o time como também formaram sua linha defensiva.

O clube é lembrado por uma campanha histórica em 1993, quando foi vice-campeão piauiense após eliminar o tradicional River nas semifinais. Também disputou campeonatos locais acirrados nos anos 30, conquistando um título da Liga Sportiva Parnahybana em 1936, com clássicos intensos contra o Parnahyba Sport Club, o famoso "PAPAY".

Apesar da tradição local, o Paysandu-PI afastou-se do profissionalismo em 2001 e hoje se encontra inativo, deixando saudade nos moradores do bairro São José, onde era conhecido carinhosamente como “Brasinha”. Confira fotos do time:

Payssandu Futebol Clube – São Paulo (SP)

Pouco conhecido até mesmo entre os torcedores paulistas, o Payssandu Futebol Clube foi fundado em 1916 na capital paulista. Suas cores eram preto e branco, e o uniforme era todo branco. Participou de apenas uma edição do Campeonato Paulista, na época da cisão entre as ligas APEA e LPF.

A origem do clube é curiosa: surgiu após a suspensão de jogadores do Ypiranga, incluindo Arthur Friedenreich, que fundou o Payssandu junto a outros colegas. O clube não resistiu à breve passagem de seu craque fundador, que voltou ao Ypiranga após ser perdoado pela liga, e acabou encerrando as atividades poucos anos depois.

Paysandu Bella Vista – Paysandú (URU)

A cidade uruguaia de Paysandú foi a inspiração histórica para o nome da maioria dos clubes. Lá, desde 1939, existe o Paysandú Bella Vista, que chegou à elite do futebol uruguaio em 1999 e depois em 2005, mas foi suspenso por problemas financeiros.

Com raízes na Liga Departamental de Fútbol de Paysandú, o clube é tradicional na região e soma nove títulos locais. Mesmo fora da primeira divisão nacional, o Bella Vista mantém viva a paixão pelo futebol na fronteira oeste do Uruguai. Confira fotos do time:

Paysandu Futbol Club – Paysandú (URU)

Fundado em 2003 a partir da fusão de clubes locais, o Paysandú Fútbol Club teve uma ascensão meteórica: em 2004, chegou à Primeira Divisão Uruguaia. Porém, a permanência foi curta. Rebaixado e, posteriormente, fechado, o clube só foi reativado em 2021, agora disputando a Primera División Amateur, a terceira divisão uruguaia.

Apesar da trajetória recente, o clube representa uma tentativa de modernização e união no futebol da cidade. Confira fotos do time:

Paysandu Wanderers – Paysandú (URU)

O Paysandu Wanderers é mais um clube da cidade uruguaia que carrega o nome do Papão paraense, e, curiosamente, também vestia azul e branco, com listras verticais. Fundado em 1921, chegou à primeira divisão em 2004, mas sucumbiu às dificuldades financeiras pouco depois.

Atualmente, o clube mantém atividades em categorias de base e outras modalidades esportivas, sendo uma presença constante no esporte local, mesmo fora dos holofotes profissionais. Confira fotos do time:

História do Paysandu paraense

O nome Paysandu tem origem na cidade homônima localizada no Uruguai, palco de um episódio marcante da história sul-americana: a Tomada de Paysandu, ocorrida em 2 de janeiro de 1865. Na ocasião, tropas e esquadras brasileiras, comandadas pelo general Mena Barreto e pelo almirante Tamandaré, invadiram a cidade durante os conflitos internos do Uruguai entre os partidos Blanco e Colorado.

Embora o episódio não esteja diretamente ligado à Guerra do Paraguai, foi muito noticiado na época e inspirou a criação do nome do clube paraense, fundado em 1914, que optou pela grafia original uruguaia: Paysandu, com “u” no final.