Palmeiras e Fluminense podem ganhar 3x mais que Paysandu e Remo juntos em um ano; entenda

Palmeiras e Fluminense têm compromissos decisivos pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA nesta sexta-feira (4). Caso se classifiquem para as semifinais, as equipes receberão uma premiação de aproximadamente R$ 115 milhões. O valor se torna ainda mais expressivo quando comparado às arrecadações anuais de Remo e Paysandu na última temporada.

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, Palmeiras e Fluminense podem, em uma única partida, faturar quase três vezes mais do que a dupla Re-Pa em todo o ano de 2024.

Para efeito de comparação, os clubes paraenses tiveram arrecadações bem mais modestas em comparação aos valores envolvidos no Mundial de Clubes. O Remo encerrou a temporada com R$ 13,2 milhões, enquanto o Paysandu alcançou R$ 27,26 milhões, totalizando R$ 40,46 milhões.

VEJA MAIS

Assim, o valor da premiação por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes é aproximadamente quatro vezes maior que toda a arrecadação anual do Papão e quase nove vezes maior que a do Leão Azul.

Além disso, a premiação do Mundial de Clubes pode crescer ainda mais: a classificação para a final garante ao vice-campeão um prêmio de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 164,1 milhões), enquanto o título pode render até US$ 40 milhões (cerca de R$ 216 milhões) ao campeão.

Até o momento, Fluminense e Palmeiras já asseguraram cerca de US$ 39,8 milhões (aproximadamente R$ 216 milhões) apenas por alcançar as quartas de final do Mundial de Clubes. O Tricolor Carioca enfrenta o Al-Hilal às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando. Já o Verdão encara o Chelsea às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte e Heloá Canali, editora executiva de oliberal.com)