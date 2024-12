Com Série B e títulos, Paysandu triplica arrecadação em 2024; veja os números

O Paysandu encerrou a temporada de 2024 de forma positiva, não apenas nos campos, mas também nas finanças. O clube registrou uma arrecadação milionária neste ano. A equipe de esportes de O Liberal apurou que o Papão alcançou a impressionante marca de R$ 27.258.521,22, triplicando a receita obtida em 2023. Esses valores são referentes a premiações, cotas de participação em torneios e bilheteria.

Apesar do número já expressivo no levantamento, o faturamento do Paysandu deve ser ainda maior. Não foram contabilizados os valores obtidos por meio do plano de sócio-torcedor, da venda de títulos (remido e proprietário) e dos patrocínios, que estampam as campanhas publicitárias do clube e as camisas de jogo. As quantias referentes a essas fontes de renda não estão disponíveis no site do Papão.

Este ano, o Papão garantiu os títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde, além de ter chegado à segunda fase da Copa do Brasil, antes de ser eliminado. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o time encerrou a participação na 13ª colocação da tabela, com 50 pontos, garantindo a permanência para a temporada de 2025.

Comparativo com 2023

Na temporada 2023, o Paysandu arrecadou R$ 9,4 milhões e, em 2024, o valor de arrecadação obteve um aumento de 189% na arrecadação. O valor contabilizado em 2023 não incluiu arrecadação com o programa sócio-torcedor e patrocínios, além das bilheterias das partidas contra o Amazonas-AM e Brusque-SC, pela Série C, que renderam uma receita de aproximadamente R$ 1,5 milhão para os cofres bicolores.

Premiações e cotas

Da arrecadação total do Papão em 2024, quase metade, aproximadamente 44,3%, veio de premiações e cotas. Pelo título do Parazão, o clube recebeu R$ 150 mil, e pelo título na Copa Verde, R$ 440 mil.

Já na Copa do Brasil, a competição mais rentável para os clubes brasileiros, o Paysandu arrecadou R$ 2.782.500,00 antes de ser eliminado na segunda fase. No entanto, a competição que mais gerou receita aos cofres bicolores foi a Série B, onde o clube recebeu R$ 7.186.842,11 de cota fixa, além de R$ 1.500.000,00 provenientes de placas de publicidade.

Torcida lotou arquibancadas e cofres

Outro fator que contribuiu significativamente para a arrecadação do Papão foram as arquibancadas lotadas pela torcida bicolor. Após a dedução de impostos e gastos obrigatórios para a organização das partidas, o Paysandu recebeu pouco mais de R$ 11 milhões, representando 40,7% do total arrecadado no ano, provenientes da venda de ingressos.

No Parazão, o clube arrecadou R$ 5,5 milhões; na Copa Verde, R$ 1 milhão; na Copa do Brasil, a torcida ajudou o Papão a faturar R$ 82 mil; e, na Série B, R$ 4,4 milhões. Esses valores representaram a segunda maior fonte de receita do clube.

Naming rights

Entre os patrocínios recebidos pelo Papão este ano, o único contabilizado foi o valor revelado pelo então presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em entrevista a Rádio Liberal+. Segundo ele, o clube recebeu 2 milhões de patrocínio do Banpará. O valor foi pago em parcela única, no meio deste ano.

Além disso, o Banpará deu um aporte de R$ 600 mil ao clube para custos operacionais na reta final da Série B deste ano.

Folha Salarial

Além de arrecadação, o Paysandu teve despesas, principalmente com a folha salarial do elenco. De acordo com fontes do Núcleo de Esportes de O Libera, a folha do departamento de futebol do Paysandu, durante o Campeonato Paraense, foi de cerca de R$ 1,4 milhão. Com o começo da Série B, aditivos contratuais e chegada de novos jogadores, o valor saltou para R$ 1,8 milhão.

Expectativas para 2025

No próximo ano, a expectativa bicolor é aumentar ainda mais a arrecadação, para isso, o Papão deve contar com os fatores de cotas, premiações, bilheteria e naming rights novamente. As competições para o Paysandu iniciam com o Parazão 2025, e prosseguem com a Copa Verde, Copa do Brasil e Série B.