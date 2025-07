Paysandu confirma pagamento parcial de dívida com clube português e mira liberação para contratar

A diretoria do Paysandu está perto de quitar a dívida com o Torreense, de Portugal, que resultou no transfer ban aplicado pela Fifa. O presidente bicolor, Roger Aguilera, confirmou, em entrevista ao programa Esporte Cultura, da TV Cultura, que parte do pagamento já foi feito e o restante deve ser finalizado até a próxima semana.

Aguilera garantiu que o clube está trabalhando para regularizar a situação mais rápido possível. “Pagamos metade do valor e estamos organizando o restante para concluir o pagamento até a próxima semana. Assim, poderemos reforçar o elenco para a sequência da temporada”, afirmou.

O problema surgiu após o atraso no repasse referente à negociação do lateral esquerdo Keffel, em 2024. O Papão adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 50 mil euros — algo em torno de R$ 304 mil na cotação da época. Além disso, havia uma cláusula que previa um pagamento extra de 70 mil euros (R$ 425 mil) caso o clube permanecesse na Série B em 2025, o que aconteceu no fim do ano passado.

Segundo o Torreense, esse valor adicional deveria ter sido pago até 30 dias após o jogo contra o Brusque, em 11 de novembro de 2024. Com o atraso, o clube português acionou a Fifa, que aplicou a sanção impedindo o Paysandu de registrar novos jogadores.

A expectativa é que, com a quitação da dívida, o Paysandu volte a ter liberdade para contratar e reforçar o elenco, algo fundamental para a reta final da Série B. Com a janela de transferências aberta, o clube já mira reforços, entre eles o lateral-esquerdo Dalbert, de 31 anos, atualmente no Sport-PE.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)