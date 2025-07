Jogo entre Remo e Chapecoense marca duelo das equipes mais disciplinadas da Série B

O Remo tem um novo desafio pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro: encarar a Chapecoense no próximo domingo (13), às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó, em uma partida que promete muito. Além de valer vaga no G4, o confronto coloca frente a frente os dois times mais disciplinados da competição até aqui.

Com 35 cartões amarelos e nenhum vermelho em 15 rodadas, o Remo aparece como o segundo clube mais disciplinado da Série B. A Chapecoense lidera esse quesito, com 31 cartões amarelos e apenas um vermelho. Em contraste, o Amazonas lidera o ranking da indisciplina, com 37 amarelos e 4 vermelhos. Na sequência vêm Athletic, com 39 amarelos e 3 vermelhos, e o CRB, que soma impressionantes 48 cartões amarelos.

Dentro de campo, a partida ganha contornos decisivos. O Leão ocupa a 5ª colocação na tabela, com 24 pontos, e pode terminar a rodada no G-4 em caso de vitória. A Chapecoense, com 22 pontos, é a 7ª colocada e também briga diretamente por uma vaga no grupo de acesso. A quatro rodadas do fim do primeiro turno, o confronto é tratado como um “jogo de seis pontos”, com impacto direto na parte de cima da tabela.

Apesar de não ser apontado como um dos favoritos no início da Série B, o Remo faz campanha acima das expectativas. Para se manter entre os primeiros, o time aposta na consistência defensiva como trunfo. A zaga formada por Reynaldo e Klaus tem sido segura, e o setor de contenção, com os volantes Caio Vinícius, Pedro Castro e Jaderson, dá sustentação ao sistema. O entrosamento e a solidez dessa espinha dorsal ajudam a explicar o bom momento da equipe.

O único ponto de interrogação para a comissão técnica azulina é a presença do artilheiro da Série B, Pedro Rocha. Com dores musculares, o atacante virou dúvida para o confronto. Caso não entre em campo, será uma baixa importante para o sistema ofensivo remista, que terá de buscar alternativas para manter o poder de fogo. A boa notícia pode ser o retorno de Régis, recuperado e integrado ao plantel para o jogo.