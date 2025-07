Ronaldo Henrique diz que torcida vai fazer a diferença contra Atlético-GO: 'Vai estar lotado'

O Paysandu encerrou nesta sexta-feira (11) a preparação para o confronto diante do Atlético Goianiense, pela 16ª rodada da Série B. A partida, marcada para as 18h30 de hoje, na Curuzu, representa mais uma decisão na caminhada da reação bicolor na competição. Em entrevista coletiva no CT Raul Aguilera, o volante Ronaldo Henrique falou sobre o momento vivido pelo time e a expectativa para o confronto.

Ronaldo chegou ao Paysandu após sete meses sem disputar uma partida oficial no Avaí e diz ainda não estar 100% fisicamente. Mas, mesmo assim, se consolidou como uma das lideranças do elenco. Desde que chegou, foi titular, virou capitão em uma das partidas e tem recebido elogios da torcida e do técnico Claudinei Oliveira.

“Estou feliz com o que tenho apresentado. Creio que ainda tenho muito pra ajudar a equipe. Com o fôlego e o ritmo voltando, a gente sabe que não é fácil, mas estou aproveitando os treinos e os jogos pra que eu possa estar 100% o mais rápido possível”, avaliou o jogador.

Ronaldo chegou ao Paysandu em junho, logo após a chegada de Claudinei e da leva de reforços que mudou a cara do time. Antes disso, o volante estava apenas treinando separado do elenco do Avaí. Precisou ser acionado antes do previsto, ainda longe da forma ideal, mas deu conta do recado.

O Paysandu entra em campo ainda dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 14 pontos. Apesar disso, a equipe vive sua melhor sequência no campeonato: são quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate. Ronaldo, no entanto, evita empolgação:

“Já são quatro jogos sem perder, mas a gente sabe que empolga essas vitórias, o trabalho começa a ser olhado de outra forma. Mas esses quatro jogos já passaram, o principal jogo é o de amanhã”, afirmou.

O adversário será o Atlético Goianiense, que briga na parte de cima da tabela. O volante reconhece a força do rival, mas confia na capacidade da equipe bicolor, especialmente jogando diante da torcida.

“Atlético é uma equipe bem competitiva, jogadores de qualidade. Vai ser um jogo bem disputado, complicado, mas a gente tem total condições de construir nossa vitória, impondo nosso ritmo, impondo nosso jogo”, disse.

Com a Curuzu prestes a receber mais uma grande presença da torcida, Ronaldo destacou o fator casa como diferencial. “Sabemos que o estádio vai estar lotado para nos apoiar e não passa pela cabeça outra coisa que não a vitória”, afirmou.