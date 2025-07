Atacante Garcez retorna ao Paysandu na partida que pode tirar o time do Z4 da Série B

O Paysandu terá um grande reforço no setor ofensivo, na disputa que pode tirar o time da zona de rebaixamento da Série B. O atacante Maurício Garcez, ausente no duelo contra o Avaí, está de volta. A partida marcada para este sábado (12), na Curuzu, marca o retorno do atleta, que vem impressionando a torcida e a comissão técnica com sua habilidade e visão de jogo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Garcez chegou ao Paysandu na última janela de transferências, no início de junho, por empréstimo. Ele iniciou a temporada no Avaí, passou pelo Juventude-RS e, posteriormente, foi repassado ao time bicolor. Por questões contratuais, no entanto, não pôde entrar em campo contra o time detentor dos seus direitos, justamente o Avaí, sob pena de multa de 1 milhão de reais.

Com a camisa bicolor, Garcez já disputou três partidas, ganhando destaque principalmente no Re-Pa, tornando-se peça essencial no esquema tático do técnico Claudinei Oliveira. O comandante, inclusive, lamentou a ausência do atacante no empate fora de casa contra o ex-clube.

VEJA MAIS

“Sentimos a ausência do Garcez, que é um cara da transição, que vem fazendo bons jogos. Que tem o arrasto para a transição”, disse o comandante bicolor. O jogador de 28 anos foi revelado no Chapadinha, do Maranhão. Depois, passou por Maranhão-MA, Ferroviário-CE, Juventude-MA, Doce Mel-BA, Brusque-SC, CSKA (Bulgária), Coritiba-PR, Avaí e Juventude.

Paysandu e Atlético-GO se enfrentam a partir das 18h30, na Curuzu. O time bicolor é o atual 18º na tábua classificatória, com 14 pontos, enquanto o adversário está mais acima, em 11º, com 21. Uma vitória diante da torcida pode tirar o Papão do Z4, caso Athletic e Botafogo-SP, os dois times logo acima na tabela, tropecem em seus compromissos.