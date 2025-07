Remo anuncia contratação de volante revelação da Série C

O Remo anunciou na manhã desta quinta-feira (10) a contratação do volante Nathan Camargo, de 19 anos, que estava emprestado ao Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino e chega ao Leão Azul em um novo empréstimo válido até o fim da Série B.

O novo volante do Leão comentou do novo desafio. “Feliz por vestir a camisa do Rei da Amazônia. Um novo desafio na minha carreira e espero fazer uma grande história com a camisa do Remo e uma grande Série B”, disse.

Natural de Limeira-SP, o atleta acumula passagens por Rio Branco-SP, Inter de Limeira, Red Bull Bragantino e Guarani. Em 2025, Nathan tem se destacado no Bugre durante a Série C do Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, ele disputou 17 partidas entre o Campeonato Paulista e a Terceirona, marcando um gol e sendo considerado um dos principais jogadores da equipe campineira. Apesar do bom desempenho, o volante também chamou atenção pela disciplina, acumulando cinco cartões amarelos e um vermelho na Série C.

Revelado pelo Red Bull Bragantino, Nathan fez sua estreia profissional aos 16 anos e nove meses, mas enfrentou uma grave lesão no joelho em 2023, que o afastou dos gramados por um período. Ele retornou no final de 2024 e integrou o elenco campeão do Brasileiro de Aspirantes pelo Bragantino.

O atleta já está em Belém, realizou os exames médicos e foi integrado ao elenco azulino. Ele chega para somar forças com Caio Vinicius, Pavani, Jaderson, Pedro Castro, Daniel Cabral, Freitas, Madison e Victor Cantillo.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)