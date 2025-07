Sem perder há quatro jogos, Paysandu recebe o Atlético-GO para deixar o Z-4

Embalado por uma invencibilidade de quatro partidas, o Paysandu recebe o Atlético-GO neste sábado (12), no estádio da Curuzu. A partida marca o reencontro das equipes após sete anos e será importante para o time bicolor tentar deixar a zona de rebaixamento da Série B.

Mesmo com três vitórias nos últimos quatro jogos, a equipe de Claudinei Oliveira ainda não conseguiu sair do Z-4. Com o empate fora de casa contra o Avaí-SC, na 15ª rodada, o Papão subiu para a 18ª colocação, com 14 pontos. Por isso, diante do Dragão, o Bicola precisa da vitória para se aproximar ainda mais da saída do Z-4.

Para a partida, o Paysandu deve ir com força máxima. A única baixa confirmada é o zagueiro Luan Freitas, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre suspensão. O atacante Diogo Oliveira é dúvida: ele foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo contra o Leão da Ilha, devido a tonturas. Caso não seja relacionado, Wendel Júnior deve assumir a posição. Além disso, Garcez retorna ao elenco principal após ficar de fora do jogo contra o Avaí.

Apesar das preocupações, Claudinei Oliveira pode contar com o retorno de Rossi, um dos principais jogadores do time na temporada. O atacante ficou de fora dos jogos contra a Ferroviária-SP e o Avaí por conta de problemas físicos e uma lesão na coxa. Após semanas de recuperação, o camisa 77 pode voltar a atuar contra o Atlético-GO, mas deve começar no banco.

O Dragão vive situação mais confortável que a do Papão. Está na 11ª colocação, com 21 pontos. Para o jogo em Belém, o técnico Fábio Matias pode fazer algumas modificações no time titular, já que parte do elenco teve uma virose durante a semana e alguns jogadores devem começar no banco.

Dois deles são o defensor Ruan Teixeira e o atacante Federico Martínez. Com isso, o treinador pode escalar Ezequiel Ham como volante e deslocar Luizão para a lateral direita, no lugar de Ruan. Já no ataque, Alejo Cruz surge como alternativa.

Lembrança amarga

O Atlético-GO não traz boas recordações ao Paysandu. Há sete anos, os clubes se enfrentaram na Série B e o time goiano foi o responsável direto pelo rebaixamento do Papão. Na ocasião, o Paysandu perdeu de virada por 5 a 2, na Curuzu, resultado que selou o retorno do clube à Série C.

Ficha técnica

Paysandu x Atlético-GO

16ª rodada - Série B

Data: 12/07/2025

Hora:18h30

Local: Curuzu - Belém-PA

Arbitragem: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)

Assistente 1: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Assistente 2: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Joaquín Novillo, Bryan Borges (Thiago Heleno), Thalisson e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Anderson Leite; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira (Wendel).

Técnico: Claudinei Oliveira

Atlético-GO: Paulo Vítor; Luizão, Alix, Matheus Felipe e Guilherme Romão; Ezequiel Ham (Ruan Teixeira), Willian Maranhão e Robert; Marcelinho, Caio Dantas e Alejo Cruz (Federico Martínez).

técnico: Fábio Matias