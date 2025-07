Denner quer manter ritmo do Paysandu e sonha com acesso: 'Tudo é possível'

O Paysandu ainda luta contra o rebaixamento na Série B, mas o meia Denner acredita que o time pode sonhar com mais. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (10), no CT Raul Aguilera, o jogador destacou a expectativa para o duelo contra o Atlético Goianiense, no próximo sábado (12), na Curuzu, e mostrou confiança na sequência positiva que o clube vive desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira.

“A gente tem que impor nosso ritmo, eles têm que vir e sentir a energia da nossa torcida. Dentro de casa não tem outro resultado a não ser a vitória”, disse o otimista Denner.

Contratado no pacote de 10 reforços que chegaram ao Papão após a chegada de Claudinei, no início de junho, Denner veio do Anápolis-GO, onde disputava a Série C. Desde então, o Paysandu vive sua melhor fase no campeonato: foram três vitórias seguidas e um empate fora de casa, contra o Avaí. A reação deu um novo ânimo ao grupo, que até pouco tempo amargava a lanterna da competição e enfrentava seu pior início de Série B na história.

“Fico muito feliz de chegar e conseguir esses 10 pontos em 12 disputados. O grupo todo unido, junto com a torcida, tem capacidade pra sair dessa situação o quanto antes”, afirmou o meia, que tem sido acionado com frequência durante as partidas.

Sonhar não custa

Com 14 pontos e na 18ª colocação, o Paysandu ainda está na zona de rebaixamento, empatado em número de pontos com o Volta Redonda e o Amazonas, que ocupam as duas últimas posições. O Botafogo-SP, primeiro fora do Z4, tem três pontos a mais. Apesar do cenário, Denner vê espaço para sonhar alto.

“Tudo é possível. Que possamos lembrar de uma arrancada e, quem sabe, a gente acabe brigando pelo acesso no final. Ninguém sabe”, avaliou.

O meia também falou sobre a importância da torcida na retomada do time e lembrou da virada contra a Ferroviária-SP, na Curuzu, como exemplo da força das arquibancadas.

“Tá fazendo a diferença. O último jogo em casa, a gente tava em desvantagem, eles aplaudiram a gente até o final. Por conta disso, a gente conseguiu virar o jogo. Está sendo muito fundamental a ajuda deles”, afirmou.

Para o confronto diante do Atlético-GO, Denner disse que o Paysandu está se preparando para encarar um adversário forte, mas reforçou que o time precisa manter o padrão de desempenho dos últimos jogos.

“É muito difícil. A gente vem trabalhando em cima da equipe deles. O Claudinei já vem passando os pontos fortes. A gente tem que manter essa sequência, essa média de pontos, pra sair dessa situação. A cobrança aumenta, o nível vai aumentar, a gente tem que cada vez mostrar mais”, disse.

A bola rola às 18h30, na Curuzu, no próximo sábado (12).