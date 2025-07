Disposto a sair do Z4, Paysandu recebe o Atlético-GO com dúvidas e um desfalque; confira

Após o empate fora de casa diante do Avaí, o Paysandu segue em mais um confronto decisivo, na luta para deixar a zona de rebaixamento da Série B. Neste sábado, na Curuzu, o Papão terá pela frente o Atlético-GO. Até lá, o técnico Claudinei Oliveira terá alguns ajustes a fazer em sua equipe, que conta atualmente com um jogador suspenso e três pendurados.

A única baixa confirmada está na defesa. O zagueiro Luan Freitas levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Avaí e cumpre suspensão automática. Além do jogador suspenso, a defesa também conta com um pendurado. Thalisson está a um cartão do gancho. Uma saída para o setor pode estar na entrada de Quintana, ou mesmo Maurício Antônio.

No meio-campo bicolor, Anderson Leite é outro que corre risco do terceiro amarelo. Em três partidas na Série B, o jogador já acumula dois cartões amarelos, o primeiro no Re-Pa e o segundo contra o Avaí. Caso o treinador opte por poupá-lo, uma alternativa é entrar com Vinni Faria, ou mantê-lo no time.

O jogo deste sábado é fundamental nas pretensões do Papão, que luta para sair da zona de rebaixamento. Desde a chegada de Claudinei Oliveira, o time vem solidificando um bom momento, amparado em três vitórias e um empate. No entanto, as últimas combinações não ajudaram o time a escapar do Z4.

Uma vitória consistente sobre o Atlético-GO pode, enfim, tirar o time da zona, desde que o Athletic perca ou empate com o Avaí, e o Botafogo-SP perca para o Volta Redonda.