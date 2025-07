Remo: ida de Kadu ao Botafogo-RJ pode ser a maior venda do futebol paraense; veja valores

O Remo pode concretizar a maior transferência da história do futebol paraense com uma possível venda do lateral-direito Kadu para o Botafogo-RJ. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o acordo de empréstimo entre os times prevê uma opção de compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por 950 mil dólares, o equivalente à cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Até agora, a maior venda registrada no futebol paraense foi a do atacante Marlon, negociado pelo Paysandu ao Gil Vicente, de Portugal, em dezembro de 2022, por cerca de 350 mil euros (aproximadamente R$ 1,95 milhão na época).

Kadu, de 19 anos, é uma das principais revelações do Remo em 2025. O jovem lateral renovou seu contrato com o clube até 2027 e disputou 19 partidas nesta temporada, com três assistências, sendo titular em boa parte da campanha que culminou no título do Campeonato Paraense. No entanto, ele não atua desde 8 de junho, quando o Remo enfrentou o Operário-PR pela Série B do Brasileiro.

Kadu já não treina com o elenco do Remo, realizando apenas atividades físicas na academia do clube, enquanto se prepara para a transferência. Inicialmente, ele deve integrar o time sub-20 do Botafogo, com acompanhamento próximo da comissão técnica principal, o que permitirá sua adaptação gradual ao novo ambiente e à exigência do futebol carioca.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)