Revelação do Remo, Kadu se aproxima de acerto com o Botafogo-RJ

O lateral-direito Kadu, uma das revelações do Remo em 2025, está próximo de trocar o Baenão pelo Nilton Santos. O jovem de 19 anos negocia com o Botafogo-RJ, atual campeão brasileiro e da Libertadores. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Bruno Amâncio, do GE Pará, e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Destaque do Leão no primeiro semestre da temporada, Kadu soma 19 partidas em 2025, com três assistências e nenhum gol marcado. Apesar do bom desempenho, o jogador não entra em campo desde o dia 8 de junho, quando o Remo enfrentou o Operário-PR, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo apuração, a proposta do Botafogo é de empréstimo com opção de compra. A expectativa é que Kadu se apresente ao clube carioca logo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, competição que atualmente concentra as atenções da equipe alvinegra.

Se confirmado o acerto, Kadu deverá brigar por vaga no time titular. Atualmente, o elenco do Botafogo conta com dois laterais direitos: Mateo Ponte e Vitinho. Ambos estão com a equipe na Copa do Mundo de Clubes e atuaram na competição.