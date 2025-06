Próximo adversário do Remo, Athletic-MG pode ter três desfalques para a partida

Com duas vitórias consecutivas, o Athletic-MG recebe o Remo no próximo domingo (29), às 16h, no estádio Joaquim Portugal. A partida é válida pela 14ª rodada da Série B e pode marcar a saída da equipe mineira da zona de rebaixamento, além de representar a chance de o Leão Azul retornar ao G-4. Para o duelo, o Esquadrão de Aço tem um desfalque confirmado e outras duas dúvidas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O treinador Rui Duarte não poderá contar com o zagueiro Sidimar, suspenso após acumular três cartões amarelos. O jogador recebeu o terceiro cartão na partida contra o Goiás-GO, na segunda-feira (23). Ele já havia sido advertido nos jogos contra Amazonas-AM e CRB-AL.

Além dele, o técnico alvinegro pode não contar com Alex, que poderia substituir Sidimar, mas está em tratamento devido a problemas clínicos não detalhados pelo clube. O jogador segue como dúvida. Outro possível desfalque é o lateral-direito Wesley Gasolina. O atleta não foi relacionado para o jogo contra o Esmeraldino e também está no departamento médico.

VEJA MAIS

Em contrapartida, o Remo vive a expectativa pelo retorno de um jogador importante: o volante Jaderson, afastado desde maio por conta de uma lesão grave na cabeça. Ele já voltou a treinar normalmente e foi relacionado para o clássico contra o Paysandu, no último sábado (21), pela 13ª rodada, mas não chegou a entrar em campo.

Além dele, o atacante Maxwell, que também se recuperava de lesão, deve ser opção para o técnico António Oliveira.

O Athletic-MG vive um momento de recuperação na Série B. A equipe busca a terceira vitória consecutiva para subir na tabela e deixar a zona de rebaixamento, atualmente, ocupa a 18ª posição, com 12 pontos.

Já o Remo é o oitavo colocado, com 20 pontos, e vê o confronto como uma oportunidade de voltar a vencer e se aproximar novamente do G-4.

A partida entre Athletic-MG e Remo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.