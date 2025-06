Paysandu pode deixar a lanterna da Série B após possível impugnação de partida; entenda

O Paysandu pode deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro mesmo antes da realização dos jogos da 14ª rodada. Isso porque o Goiás entrou com um pedido de impugnação da partida contra o Athletic-MG, disputada na noite da última segunda-feira (23), na Serrinha, em Goiânia. O Esmeraldino alega que houve um “erro de direito” na condução da partida, relacionado à forma como o árbitro utilizou o VAR.

O lance polêmico ocorreu quando o goleiro Adriel, do Athletic, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por suposta reclamação. O árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus consultou o VAR para revisar a expulsão, mas, segundo o protocolo oficial, essa revisão só é permitida em casos de expulsão direta, gols, pênaltis ou erro de identidade.

O Goiás argumenta que essa consulta indevida configura erro de direito, o que pode levar à anulação do jogo, conforme previsto no artigo 259, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O pedido já foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está sob análise.

Agenda

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo na última rodada, o Paysandu volta a campo nesta segunda-feira (30) para enfrentar, pela primeira vez na história, a Ferroviária-SP. O confronto está marcado para as 19h, no Estádio Curuzu, em Belém, com transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +.

Apesar da sequência de três vitórias, o Papão ainda depende de uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento, incluindo a necessidade de torcer para que o Remo vença o Athletic-MG na rodada. A partida contra a Ferroviária, que ocupa a 11ª posição na Série B, é fundamental para a equipe bicolor tentar se afastar da degola e seguir na busca pela recuperação na competição.